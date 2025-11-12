Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Muğlalı şehit Emrah Kuran'ın ailesi taziyeleri kabul etti

        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.11.2025 - 16:29 Güncelleme: 12.11.2025 - 16:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muğlalı şehit Emrah Kuran'ın ailesi taziyeleri kabul etti
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Askeri kargo uçağının Gürcistan-Azerbaycan sınırında düşmesi sonucu şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran'ın Muğla'nın Milas ilçesinde yaşayan ailesini çok sayıda kişi ziyaret ederek taziyelerini iletti.

        Ekinanbarı Mahallesi'ndeki evlerinin önünde kurulan çadırda taziyeleri kabul edenlerden baba Osman Kuran, duygusal anlar yaşadı.

        Baba Kuran, gazetecilere, çok üzgün ve konuşamayacak durumda olduğunu söyledi.

        Komşuları Hüseyin Cengiz ise şehit Emrah Kuran'ın çok iyi bir insan olduğunu ifade etti.

        Kuran'ın hep asker olmayı hayal etmiş, kendisini de askerliğe adamış bir insan olduğunu belirten Cengiz, "Üzgünüz, başta komşumuz Emrah Kuran olmak üzere 20 şehidimizin de ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. İdealist ve vatansever biriydi. Ülkesine kendini adamış biriydi. Aslan gibi 3 oğlu var. Şehitlerimizin çocukları tüm ülkenin evlatları." dedi.

        Muğla Valisi İdris Akbıyık'ın da öğle saatlerinde aileye taziye ziyaretinde bulunduğu bildirildi.

        Kayseri'de yaşayan şehit Kuran'ın eşinin de matematik öğretmeni olarak görev yaptığı öğrenildi.

        Ayrıca şehidin annesinin bir süre kanser tedavisi gördüğü ve hastalığını büyük ölçüde atlattığı belirtildi.

        Öte yandan, dün askeri personelin şahadet haberini verdiği babaya, "Osman amca artık sen şehit babasısın." dediği görüntüler ise izleyenlere duygulu anlar yaşattı.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Emlak vergisine düzenleme geliyor
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        Askeri kargo uçağı Gürcistan'da düştü! 20 şehit
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        20 şehidimizin ailelerine acı haber verildi... Yüreğimize gömüyoruz
        Ülkelerden taziye mesajları
        Ülkelerden taziye mesajları
        38 yıla kadar hapsi istendi
        38 yıla kadar hapsi istendi
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        5 kişi ölmüş, 63 kişi yaralanmıştı... Lokantadaki patlamada karar!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        TFF'den Ersin Destanoğlu ve Necip Uysal kararı!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        Tekne ters döndü... O anlar kamerada! Öldüren alabora!
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        "Sapla samanın ayrılması lazım"
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Kuzgunların izlenmesiyle bulundular
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Trump'tan Herzog'a "Netanyahu'yu affet" mektubu
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Okulda kâbus! 6 öğrenciye cinsel istismar... İstenen ceza belli oldu!
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Kredi kartlarına gece kısıtlaması mı getirildi?
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        Dilovası'ndaki yangın dehşetinde ilk rapor!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        İBB “yolsuzluk” soruşturması tamamlandı!
        Soruşturma nasıl başladı?
        Soruşturma nasıl başladı?
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        Kenan Yıldız için flaş gelişme: Anlaşma sağlayamadı!
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        "Enkazların üzerinde top oynayamazsın!"
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!
        Önce Melisa'yı vurmuş... 3 seri cinayet!

        Benzer Haberler

        Muğla'da av sırasında kaybolan emekli öğretmen ölü bulundu
        Muğla'da av sırasında kaybolan emekli öğretmen ölü bulundu
        Vali Akbıyık, Şehit Astsubay Kuran'ın ailesine taziyede bulundu
        Vali Akbıyık, Şehit Astsubay Kuran'ın ailesine taziyede bulundu
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Bodrum'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı
        Ava giden vatandaş fenalaşması sonrası yaşamını yitirdi
        Ava giden vatandaş fenalaşması sonrası yaşamını yitirdi
        Muğla'daki "100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı" akreditasyon belgesi aldı
        Muğla'daki "100. Yıl Gıda Analiz Laboratuvarı" akreditasyon belgesi aldı