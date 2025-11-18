Marmaris Kaymakamı Kaya'dan Orman İşletme Müdürlüğüne ziyaret
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.
İlçe Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den müdürlük çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, personelle görüşerek ormancılık faaliyetleri, yangınla mücadele hazırlıkları ve sahadaki güncel durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.
Ziyarette, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler de değerlendirildi.
Kaya, yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan" seferberliğine ilçeden yoğun destek verildiğini belirtti.
Vatandaşın ağaçlandırma çalışmalarına verdiği desteğin, doğaya olan sevgi ve çevre bilincini en iyi şekilde yansıttığını ifade eden Kaya, "Bu enerjiyle Marmaris’i daha yeşil bir ilçe yapmaya devam edeceğiz." dedi.
Ziyarette, Kaya'ya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul da eşlik etti.
Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.