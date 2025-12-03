Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muğla Haberleri

        Fethiye'de kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.12.2025 - 17:02 Güncelleme: 03.12.2025 - 17:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Fethiye'de kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.

        Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçrayan alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Ormanın ortasındaki karavanlar alev aldı!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Burası Anadolu Lisesi... Öğretmen ne yapsın? Otur sıfır!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        Uzaklaştırma kararı da yetmedi! Eski karısını bıçakla katletti!
        3 yıldır mali kar yok
        3 yıldır mali kar yok
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Daha 14 yaşındaydı... Yürek yakan an kamerada!
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Araç muayenesinde süre kısaltma sinyali
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Bakan Bayraktar'dan Avrupa'ya LNG çağrısı
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Türk üniversiteleri Avrupa’nın en iyileri arasında
        Platonik âşık
        Platonik âşık
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Akciğerleri güçlendiren 7 bilimsel yöntem
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        Maaşlarda 5 aylık enflasyon farkı belli oldu
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        147 milyon TL'lik adli emanet vurgununda detaylar çıktı!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Aralarında eczacı da var! Sahte reçeteyle kanser ilacı vurgunu!
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kirada zam tavanı belli oldu
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Kasım enflasyonu açıklandı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        Dünyanın en pahalı yumurtası rekor fiyata satıldı
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        "Kimsenin yanına kâr kalmasın"
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Cumhurbaşkanlığı Kupası HT Spor'da sahibini buluyor!
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?
        Ukrayna görüşmelerinde başlıca aktörler kimler?

        Benzer Haberler

        Datça'da yeni hükümet konağının inşaat çalışmalarına başladı
        Datça'da yeni hükümet konağının inşaat çalışmalarına başladı
        Muğla'da koydaki karavanda çıkan yangın, diğerlerine sıçradı
        Muğla'da koydaki karavanda çıkan yangın, diğerlerine sıçradı
        Datça'da öğrencilere acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı
        Datça'da öğrencilere acil sağlık hizmetlerinin önemi anlatıldı
        Muğlaspor - Bodrum Futbol Kulülü: 1-2
        Muğlaspor - Bodrum Futbol Kulülü: 1-2
        Datça'da özel eğitim öğrencilerinin el sanatları sergisi açıldı
        Datça'da özel eğitim öğrencilerinin el sanatları sergisi açıldı
        Ziraat Türkiye Kupası: Muğlaspor: 1 - Bodrum FK: 2
        Ziraat Türkiye Kupası: Muğlaspor: 1 - Bodrum FK: 2