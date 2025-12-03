Fethiye'de kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor
Muğla'nın Fethiye ilçesinde kamp alanında çıkan yangına müdahale ediliyor.
Yanıklar Mahallesi'nde Katrancı Koyu'ndaki alanda, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı arazözler ile itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kısa sürede taşınabilir evler (tiny house) ile karavanlara sıçrayan alevler, kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
