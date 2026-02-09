Habertürk
        Muğla'da sobanın parlaması sonucu ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

        Muğla'nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.02.2026 - 08:37 Güncelleme: 09.02.2026 - 08:37
        Muğla’nın Seydikemer ilçesinde sobanın parlaması nedeniyle ağır yaralanan 11 yaşındaki çocuk, tedavi gördüğü hastanede iki günlük yaşam mücadelesini kaybetti.

        Yayla Ceylan Mahallesi’nde önceki gün Ceylin Öztürk, evinde kapağını açtığı sobanın parlaması sonucu yüzünden ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

        Yakınları tarafından sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine hastaneye kaldırılan Öztürk, sevk edildiği Antalya Şehir Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

        Ağır yanıkları bulunan çocuk, iki gün süren müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

