Marmaris 12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde her yıl düzenlenen12. Kış Trofesinin 3. ayak yarışları sona erdi.

Marmaris’te düzenlenen yarışlara, 34 yelkenli yat ile 310 sporcu katıldı. İlk günün yağmurlu olmasına rağmen ikinci gün havanın güneşli ve rüzgarın elverişli olması yarışmacılara keyifli anlar yaşattı.

Organizasyonun hakem komitesi yarış parkurunu belirleyen dubaları yerleştirdikten sonra yarışmacı yelkenli yatlar, bağlı bulundukları Netsel Marina'dan çıkarak körfeze açıldı. Trofenin ikinci gününde de tek yarış yapıldı, yelkenliler koy içinde start aldı. Koy dışına doğru yelken açarak karga kayası diye isimlendirilen kayanın etrafından dönerek tekrar koy içindeki bitiş noktasına geldiler.

IRC0, IRC1, IRC2, IRC3 ve IRC4 kategorilerinde yapılan yarışlarda yelkenlilerin balonlarını şişirmesi karadan izleyen vatandaşlar açısından da güzel manzaralara sebep verdi.

12. Kış trofesinin 3. Ayağının sonuçları

15 Şubat ilk gün sonuçları

IRC0:

1 AtlasGökova Yelken (Mahmut Saral)

2 1925 Göztepe İzmir (Derya Yenigün)

3 Vakkorama (Erhan Karaca)

IRC1:

1 Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2 Team Linea Rossa (Onur Tok)

3 Fifty Fifty Nissan Sailing Team (Cenk Tekkaya)

IRC2:

1 Nox (Barış Koncagül)

2 DawnSound Of Sails (Alp Dilek)

3 VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

IRC3:

1 Boomerang (Serdar Şahin)

2 Çakıl (Zafer Öznur)

3 Optimus (Murat Okay)

IRC4:

1 Clavella (Leo Kolff)

2 Red Lions (Hüseyin Akbulut)

3 Kaçamak (Ali Toker)

16 şubat ikinci gün sonuçları

IRC0:

1 AtlasGökova Yelken (Mahmut Saral)

2 Vakkorama (Erhan Karaca)

3 ShakshukaMesa Sailing Team (Hasan Kaan Özgönenç)

IRC1:

1 Corendon Cheese (Güney Kaptan)

2 Team Linea Rossa (Onur Tok)

3 Fifty FiftyNissan (Cenk Tekkaya)

IRC2:

1 DawnSound Of Sails (Alp Dilek)

2 VMG Yelken (Doğukan Kandemir)

3 Stormy (Tunca Çalışkan)

IRC3:

1 Boomerang (Serdar Şahin)

2 Çakıl (Zafer Öznur)

3 Optimus (Murat Okay)

IRC4:

1 Clavella (Leo Kolff)

2 Kaçamak (Ali Toker)

3 Blue Bird 2 (Mehmet Özdaş)

Trofenin 4. ayağı, 78 Mart 2020 tarihinde yapılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.