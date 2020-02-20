Ada Budak, eskrimde Muğla'yı temsil edecek

Çöp dökmeye dahi çıkamıyordu! Değişimi şoke etti!

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Fethiye’de düzenlenen şampiyonada Eskrim Genç Erkekler İl Birincisi olan lise öğrencisi Ada Budak, Muğla'yı Ankara’da düzenlenecek Türkiye şampiyonasında temsil edecek.

Ada Budak’ın eğitmeni Kazımhan Kıvrak, Fethiye’de elde edilen dereceden büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Ankara’da düzenlenecek şampiyonanın hazırlıklarını sürdürdüklerini anlatan Kıvrak, “Öğrencimizin oradan da iyi bir dereceyle döneceğini düşünüyoruz. Çalışmalarını sürdürüyor. Öğrencilerimizin spor aktivitelerine katılımından ve elde ettikleri derecelerden büyük mutluluk ve gurur duyuyoruz. Ada’ya şimdiden başarılar diliyoruz” dedi.

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