Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)

DHA

Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)


SERDAL ORAL'IN ANİ ÖLÜMÜ KOMŞULARINI DA ÜZDÜ 
Muğla'nın Köyceğiz ilçesine bağlı Yayla köyünde yaşayan Serdal Oral'ın ani ölümü yakınlarının yanı sıra  köydeki komşularında da büyük üzüntü yarattı. Köy muhtarı Halil Demir, "Yaklaşık 3 yıldır burada ikamet ediyorlardı, kimseye bir zararları yoktu. Köyde birçok fakire yardımları oldu" dedi. Kurtlar Vadisi adlı dizideki Elif Eylül karakteri ile ünlenen Özgü Namal´ın eşi Serdal Oral´ın ani ölümü Namal ailesi ve yakınlarının yanı sıra Yayla Mahallesi'ndeki komşularında da büyük üzüntü yarattı. Mahalle muhtarı Halil Demir, "2 yıldır muhtarlık görevini yapıyorum, köyümüz küçük ve şirin bir köy, Ahmet bey tabi 34 yıl oldu yayla mahallesine yerleşeli. Bir buçuk iki senedir de bu evinde oturuyordu. Çok sevilen, sayılan bir kişiydi. Özgü hanım olsun, Ahmet bey olsun çok iyilerdi. 2 tane küçük çocukları vardı çok iyilerdi Allah rahmet eylesin. Ahmet bey çok iyi bir insandı, yardımseverdi mahallede birçok insana yardımcı oldu. Zaman zaman bize sorardı fakir var mı diye, iyi insandı gelir giderdi. Bir hafta içerisinde gelmiş ama biz görüşemedik, ben yoktum burada öldüğünü duyduk, Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun inşallah, komşuluğu filan çok iyiydi" dedi.
Köyde yaşayan Aydemir Erdoğan ise "Bu köyde oturuyorum, iyi insanlardı burada yardımseverlerdi, garibanlara yardım eden birisiydi. Tanışma fırsatımız olmadı ama köyde hep duyuyorduk. Bayağı duydum hayırsever olduğunu, iyilik yaptığını. Birçok kişi, çok iyi birisi olduğunu söylüyordu. Komşular olarak çok üzgünüz. Burada ünlü birinin yaşaması ve yardımsever olması bizim için iyiydi, mekanı cennet olsun" diye konuştu. Hasan AKYILDIZ/ MUĞLA, (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Köyceğiz Hasan AKYILDIZ
2020-10-06 20:55:12

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (3)
Fethiye’de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
YEREL HABERLER Fethiye’de otomobilin çarpığı bisikletli öldü
Marmaris’te yayalara açık yollarda motosiklet denetimi
YEREL HABERLER Marmaris’te yayalara açık yollarda motosiklet ...
Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı kurtarıldı
YEREL HABERLER Yunanlıların ölüme terk ettiği 24 sığınmacı ...
Marmaris halk plajında şemsiyelere zarar veren kişi kameraya kaydedildi
YEREL HABERLER Marmaris halk plajında şemsiyelere zarar veren kişi ...
‘Güvenli Okul’ kolluk görevlileri toplandı Yatağan İlçe Emniyet Müdürlüğü personelinden polis sorumluluk alanında bulunan 13 farklı okulda görevlendirilen 12 okul kolluk görevlisinin katılımıyla toplantı gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER ‘Güvenli Okul’ kolluk görevlileri toplandı Yatağan ...
Muğla’da Bin 173 durağın montajı tamamlandı Muğla Büyükşehir Belediyesi 13 ilçede vatandaşların ulaşım hizmetlerinden düzenli bir şekilde yararlanabilmesi için bugüne kadar 1173 durak montajı gerçekleştirdi.
YEREL HABERLER Muğla’da Bin 173 durağın montajı tamamlandı Muğla ...
Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla Büyükşehir Belediyesi’nin Bodrum yeni terminali çatısına kurulumunu yaptığı 640 KWH güce sahip güneş panelleri devreye alınarak enerji üretmeye başladı.
YEREL HABERLER Bodrum otogarı enerjisini güneşten alacak Muğla ...
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (2)
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi (2)
Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek kırdı
YEREL HABERLER Şehir magandası sahile dadandı, şemsiyeleri tek tek ...
Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
YEREL HABERLER Muğla'da trafik kazası: 1 ölü
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
YEREL HABERLER Özgü Namal'ın eşi yaşamını yitirdi
Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü
YEREL HABERLER Yunuslar, turist taşıyan teknenin yanında yüzdü
Üniversiteli Pınar'ın katilinin boşanma davası başladı
YEREL HABERLER Üniversiteli Pınar'ın katilinin boşanma davası ...
Çalan telefonunu kimse açamadı Datça’da denize giren şahıs ölü olarak bulundu
YEREL HABERLER Çalan telefonunu kimse açamadı Datça’da denize giren ...
Datça'da belediye, verdiği inşaat ruhsatlarını iptal etti, arsa sahipleri tepki gösterdi
YEREL HABERLER Datça'da belediye, verdiği inşaat ruhsatlarını iptal ...
Marmaris, yazdan kalma günleri yaşıyor
YEREL HABERLER Marmaris, yazdan kalma günleri yaşıyor
Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen kurtarıldı
YEREL HABERLER Muğla açıklarında tekneleri bozulan 150 göçmen ...
Yolcu otobüsünde 2 kilo esrar ele geçirildi; muavin ile 2 kişi gözaltında
YEREL HABERLER Yolcu otobüsünde 2 kilo esrar ele geçirildi; muavin ...
Bir taraftan yunuslar, bir taraftan fok balıkları şov yaptı
YEREL HABERLER Bir taraftan yunuslar, bir taraftan fok balıkları şov ...
Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 yaralı Yatağan İnönü Bulvarı üzerinde tur otobüsü ile yolcu minibüsünün karıştığı kazada 5 kişi hafif yaralandı.
YEREL HABERLER Tur otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı: 5 ...
Tur otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 2'si turist, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tur otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 2'si turist, 3 ...
Tur otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 2'si turist, 3 yaralı
YEREL HABERLER Tur otobüsü, servis minibüsüne çarptı: 2'si turist, 3 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X