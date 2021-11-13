Mesleki eğitim işbirliği protokolü imzalandı

Muğla’nın Bodrum ilçesinde iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla 20212022 Eğitim Öğretim Yılı kurs eğitimleri için Bodrum Belediyesi ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü arasında işbirliği protokolü imzalandı. Protokole göre kurs faaliyetleri Bodrum Halk Eğitimi Merkezince yürütülecek.

Bodrum Belediyesi ve Halk Eğitim Merkezi işbirliğinde açılacak olan kursların protokolü imzalandı. Daha fazla iş gücünün ekonomiye kazandırılması amacıyla mesleki eğitime olan katkılarını sürdüren Bodrum Belediyesi, 2014 yılından bu yana Halk Eğitim Merkezi ile devam eden ve her yıl imzalanan işbirliği protokolü yenilendi.

Bodrum Belediyesi toplantı salonunda gerçekleşen imza törenine Bodrum Belediye Başkanı Ahmet Aras, İlçe Milli Eğitim Müdürü Halil İbrahim Akmeşe, Halk Eğitim Merkezi Müdürü Batuhan Giraz katıldı. Bodrum Halk Eğitim Merkezince, 20182019 döneminde, 615 kursa 16.705 kursiyer, 2019 2020 döneminde ise 586 kursa 12.564 kursiyer, 20202021 döneminde ise 380 kursta 7152 kişiye eğitim verildi. 1 Eylül 2021 tarihi itibari ile açılmış olan 248 kursta ise toplam 4150 kursiyer eğitime devam etmektedir.

Bodrum Belediyesi’nin destek verdiği kişisel gelişim ve meslek edindirme kursları, Halk Eğitim Merkezi işbirliği ile seramik, resim, el sanatları, müzik, halk oyunları, fotoğrafçılık, aşçılık, drama, gitar, yabancı dil, makyaj, cilt bakımı, kırk yama, piyano, pastacılık, dikiş, çocuk gelişimi, emlak danışmanlığı gibi yaklaşık 20 farklı branşta düzenlenecek olan kurslar, Bitez, Ortakent, Dereköy, Akyarlar, Gümüşlük, Yalıkavak, Gündoğan, Türkbükü, Mumcular, Kızılağaç, Yalıçiftlik ile Turgutreis’teki kurs merkezlerinde, pandemi tedbirleri de dikkate alınarak verilecek.

Kurslara katılmak isteyen vatandaşlar, online kayıt için http://bodrumhalkegitim.meb.k12.tr adresine girerek Başvurular sekmesinden müracaatını tamamlayabilecek.

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