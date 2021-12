Tıbbi aromatik bitki ve boya bitkilerini yaygınlaştırma çalıştayı başladı

Muğla’nın Marmaris ilçesinde Tarım ve Orman Bakanlığı, Bitkisel Üretim Genel Merkezi, Muğla Valiliği destekleri ile Tıbbi Aromatik Bitkilerin ve Boya Bitkilerinin Yaygınlaştırma ve Kümelendirme Çalıştayı, Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı’nın katılımı ile başladı.

Tıbbi aromatik bitkiler ve boya bitkilerinden ham madde ve ticarete dönüştürülmesi ile katma değer sağlanması planlanan proje kapsamında Muğla’nın pilot il seçilmesinin ardından çalışmalar hızlandırılarak eğitim ve üretim faaliyetleri arttırıldı.

Marmaris’e bağlı İçmeler Mahallesi'nde 150 zirai üreticinin katılımı ile başlayan ve üç gün sürecek olan çalıştayda tıbbi aromatik bitkilerin üretim, sürdürülebilirliği, tıbbi bitkilerde hammaddeden sağlık ve ticarete dönüşüm konuları ele alınacak.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, "Burada bulunmamızın amacı tıbbi ve aromatik bitkiler aynı zamanda boya bitkileri kümelenme eğitim çalışması. Burada yapılacak üç günlük çalıştayın başlangıcını yaptık. Muğla Valimizle birlikte bu kümelenme çalışmasının üçüncüsü olacak inşallah. Amacımız başta Muğla ilimiz olmak üzere ülkemizde yetişen tıbbi ve aromatik bitkilerin eğitimini vermek. Kümelenme çalışması dahilinde birlikte neler yapabileceğimizi değişik üniversitelerden katılan üniversite hocalarımızla birlikte Tarım Orman İl Müdürlüğümüzün değerli çalışanları ve Genel Müdürlükten, Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğümüzden çalışanlar var. Buradaki eğitim programımız üç gün süreyle devam edecek. Yaklaşan 2022 yılının da hedeflerini ortaya koyarak bulmamızı sadece bir turizm şehri değil aynı zamanda önemli bir tarım şehri olması hasebiyle her türlü üretim konusunda daha iyi noktalara taşımak üzere çalışmalarımıza devam edeceğiz. Biliyorsunuz bu sene başta Muğla, Marmaris, Milas ve Antalya, Manavgat, Alanya civarlarında hakikaten yoğun orman yangınları yaşadık. Maalesef olumsuz hava şartları sebebiyle bunların yaralarını sarmak üzere çalışmalarımız zaten yangın başlar başlamaz öncelikle yangını söndürmek arkasından da bunun yeniden rehabilite edilmesi konusundaki çalışmaları başlatmıştık. Yoğun bir şekilde devam ediyoruz. Bizim için vatanımızın her yeri ayrı bir özelliğe sahiptir. Muğla’mız da Marmaris de bunlardan bir tanesidir. Burası hakikaten memleketimizin gözbebeği. Hiçbir karış toprağını gözardı edemeyiz. Zaten bu sabah Marmaris'ten başlamamızın sebeplerinden birisi de buydu. Dün geldiğim Marmaris’te arkadaşlarla akşam ve sabah birlikte değerlendirerek bu orman yangınını yaşadığımız alanlarda yeniden rehabilitasyonu konusunda neler yapabiliriz planlarımız hazır bu konularda uygulamamız devam ediyor" dedi.

Açılışta kürsüye çıkan İl Tarım ve Orman Müdürü Barış Saylak ise, "Yurt içi ve yurt dışı pazarlarda tüketicilerin istediği kalitede ürün yetiştirmeyi ve pazarlamayı hedefliyoruz. Bunun için de il müdürlüğü olarak elimizden gelen gayretin üzerinde bir performans ile çalışıyoruz. Bu bize yeni pazarlama alanları, yeni pazar alanları açacak. Onun ötesinde üretim girdilerin düşürülmesi konusunda ortak hareket ederek güç birliği içerisinde böyle bir katkısı olacak. Üç günlük bir çalıştay sürecimizde yapılandırmalarımızı da gerçekleştireceğiz, sadece tıbbi aromatik bitki ürünlerinde değil, üretimde değil, iklim değişimlerinin getirdiği sıkıntılar ve bu sıkıntılara rağmen tez zamanda Muğla Tıbbi Aromatik Bitki Yetiştiricileri ve işletmecileri üretici birliğini mutlaka hayata geçirmek durumundayız. Bu ülke güçlü bir ülke. Her alanda lütfen üretmeye devam edin. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli beyin Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan beyefendinin bir talimatı var. Siz yeter ki üretin asla maliyetinizin altında tutarak biz sizi mağdur etmeyeceğiz. Önümüzdeki Şubat bahar aylarında devletimizin tarıma destekleri artarak devam edecektir" diye konuştu.

Türkiye Bitkisel Üretim Merkezi Genel Müdür Yardımcısı Ercan Türktemel de yaptığı konuşmada, "Bakanlık olarak 2015 yılında Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesine başlarken temel hedefimiz şuydu. Doğadan toplama ile piyasaya arz edilen ürünlerin kültüre alınmak suretiyle sürdürülebilirliğini sağlamak. Pazarın tüketicinin istediği tür ve çeşitte, güvenilir, izlenebilir ve sürdürülebilir aynı standartta kalitedeki ürünleri piyasaya arz etmekti. Bunu sağlamak amacıyla yola çıktık. Bugünkü geldiğimiz noktada 2021 yılının başından itibaren kümelenme modelini hayata geçirmeyi öngördüğümüz Muğla'yı neden seçtik? Muğla yaklaşık 3 bin 600 endemik bitkinin 400'den fazlasının yetiştiği, birçok ürünün gen merkezi olan merkez. Ege'nin incisi ve siz değerli üreticilerimizin biz Muğla'yı kümelenme programına projesinde pilot il olarak seçerken özellikle üreticilerimizin yoğun ilgisini gördük. Türkiye'de kümelenme tarım sektöründeki kümelenme modeli Muğla'da ilk olacak. Arkasından çalıştaylar düzenledik ve ortaya çıkan sonuç şu. Türkiye çok büyük bir potansiyele sahip. Türkiye bunu başaracak kapasiteye, başaracak güce, ilgiye ve desteğe sahip bir ülke. Önümüzdeki senelerde iki tane daha ilimizde kümelenme programı alacağız. Ama Muğla'nın oluşturacağı başarı hikayesi tüm Türkiye'ye örnek olacak diye düşünüyorum" dedi.

Muğla Valisi Orhan Tavlı ise, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Bakan Bekir Pakdemirli’ye desteklerinden dolayı şükranlarını sunduğunu belirterek, "Tarım ve Orman Bakanlığımız tarafından desteklenen Itri ve Tıbbi Bitkiler ile Boya Bitki Yetiştiriciliğinin Geliştirilmesi Projesi kapsamında pilot il seçildi. Muğla'nın turizm kenti olarak bilinmekle birlikte aynı zamanda tarım ve hayvancılığı da ana merkezlerinden biridir. Bereketli toprakları ve ılıman iklimi sayesinde Muğla'mızda dört mevsim tarımsal ürün elde etmek mümkündür. Muğla Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımızca 2020 ve 2001 yılında tarımsal içerikli projeler desteklenmekte, yaklaşık bu projelere 10 milyon TL kaynak aktarılmıştır. Muğla olarak tıbbi ve aromatik bitkiler yönünden ise zengin bir potansiyele üretim için elverişli iklim koşullarına sahibiz. Son yıllarda bitkisel üretimin desteklenmesi ile ilgili yoğun çalışmalar yapıldığını müşahede etmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Akif Özkaldı, son iki yıldır yoğun yaşanan kuraklığı bu sene daha fazla yaşadıklarını belirterek, "Pandemi süreci ve mevsimsel kuraklığın getirdiği sonuçlar gıdaların erişimin ne kadar önemli olduğunu bizlere gösterdi. Tıbbi ve aromatik bitkiler nasıl bir pazar? Dünyada yaklaşık 115 milyar dolarlık bir pazardan bahsediyoruz ve bu pazardaki bu pastadaki en büyük payı da Çin Halk Cumhuriyeti hakim. Ürün sepeti gerçekten endemik yani sadece bizim ülkemizde yetişen, başka yerde bulunmayan türlerde zengin bir ülke. 3 bin 500 endemik bitki şu anda ülkemizin tamamında varken bu endemik türlerin sadece 417'si şu içinde yaşadığımız bu cennet ilimiz Muğla’da yer almakta. Başlıca bitkilerimiz, defne, adaçayı, keçiboynuzu, salep, meşe palamudu ve sığla ağacı. Tüm bu kıyı bölgelerimizde yayılmış durumda. 2020 yılı itibariyle biraz önce bahsettiğimiz Karya’nın Hazinesi defne, incir, zeytin. Tıbbi aromatik bitkilerin yaygınlaştırılması kapsamında hazırlanan ve İl Müdürlüğümüz tarafından sunulmuş projeler Bakanlığımız tarafından kabul edilmiş ve çalışmalar yoğun bir şekilde devam etmektedir" dedi.

