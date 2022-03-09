6 yıl önceki Paslı çifti cinayetine tutuklama



Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)MUĞLA'nın Fethiye ilçesinde 6 yıl önce Cahit Paslı (44) ile eşi Hatice Paslı'nın (38) orman yolunda tüfekle vurularak öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınıp, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Muhammet Ali Varçın (48) tutuklandı.

Fethiye ilçesinde 10 Mart 2016 tarihinde motosikletiyle Mendos Dağı'nın eteğindeki Ovacık-Esenköy orman yolundan geçen Serkan Özdemir ile ABD'li Justin Leonad, biri kadın, 2 kişinin cesediyle karşılaşınca jandarmaya haber verdi. Gelen ekiplerin yaptığı araştırmada, öldürülen kişilerin hayvanlarını otlatmaya götüren Cahit ve Hatice Paslı çifti olduğu belirlendi. Çifte cinayetle o dönem yapılan soruşturmadan sonuç alınamadı.

ÖZEL EKİP KURULDU

Muğla'ya geçen yıl atanan İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ali Gemalmaz, geçmiş yıllara ait çözülemeyen olaylarla ilgili yeniden araştırma başlattı. Bu kapsamda Paslı çiftinin öldürülmesiyle ilgili dosya yeniden açıldı. Asayiş ve istihbarat personelinden oluşan 40 kişilik ekip, öldürülen çiftin bulunduğu bölgede geniş çaplı inceleme yaptı. Ardından şüphelenilen çok sayıda kişinin ifadesi alındı.

Elde edilen bilgi ve ifadeler doğrultusunda Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde jandarma ekipleri dün sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Operasyonda, Cahit Paslı'nın arkadaşı olduğu belirtilen Muhammet Ali Varçın gözaltına alındı. Hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Varçın, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Fethiye Cavit AKGÜN

2022-03-09 17:38:05



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