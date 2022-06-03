Köyceğiz’de Ritim Saz Topluluğu Konserine ilgi yoğun oldu

Muğla’nın Köyceğiz ilçesinde Hayat Boyu Öğrenme Haftası Etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen Köyceğiz Halk Eğitim Merkezi Perküsyon Grubu Ritim Saz Topluluğu Konserine ilgi yoğun oldu.



Ritim Saz Topluluğu konseri Köyceğiz Festival Platformu’nda gerçekleşti. Köyceğiz Gölü kenarında, gerçekleşen konsere çok sayıda vatandaş katıldı. Şef Hakan Koparan yönetiminde gerçekleşen konser Merhaba şarkısıyla başladı. Gülüm Benim, Samanyolu, Haydi Gidelum, Telli Telli, Mavi Boncuk, Şaşkın, Yıldızların Altında, Karabiberim, Gül Döktüm Yollarına, Estrabim, Mor Menekşe, Çemberimde Gül Oya, Yedikule, Bağa Girdim, Roman, Halkalı Şeker, Bahçe Duvarı, Alyanak ve Erik Dalı gibi eserlerin seslendirilmesiyle devam etti. Konserde seyirciler sahne önünde oynayarak eğlendi. Çok beğenilen konser seyircilerden büyük alkış aldı. Şef Hakan Koparan, “Bir yıldır konser için hazırlanıyoruz. Koro büyük emek sarfederek bu konseri gerçekleştirdi. Başarılı bir konser sunan arkadaşlarımın hepsine teşekkür ediyorum.” dedi.

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