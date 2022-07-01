Fethiye’de 12 Adalar Tekne Kooperatifi'nden etkinlik

Muğla’nın Fethiye ilçesinde, 12 Adalar Tur Kooperatifi tarafından 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı nedeniyle etkinlik düzenlendi.



Fethiye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi'nde eğitim gören 48 engelli Fethiye, Göcek, Çalış, Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği ve 12 Adalar Kooperatif Başkanı Güven Altuğ'un girişimleri ile tekne gezisine çıktı.



1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı etkinlikleri çerçevesinde Fethiye, Göcek, Çalış, Ölüdeniz Deniz Motorlu Taşıyıcıları Birliği Başkanı Güven Altuğ, Fethiye Bakım Rehabilitasyon ve Aile Danışma Merkezi’nde eğitim gören 48 engelli bireyi ‘Oasis teknesi’ ile kısa bir mavi tura çıkardı.



Kaymakam Alper Balcı, Gençlere 1 Temmuz Denizcilik ve Kabotaj Bayramı’nın anlam ve önemini anlattı. Balcı, “Bugün bizim için önemli bir gün. Bugün Kabotaj Bayramımız. Kabotaj Bayramı demek, bu karasularında Türk Egemenliği var demektir. Atam Gazi Mustafa Kemal Atatürk demiş ki “Burası Türk karasuları” o yüzden sizlere bu tekne gezisini düzenledik. Kabotaj Bayramınız kutlu olsun” dedi.

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