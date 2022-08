Bodrum'da yıl sonu hedefi; 1 milyon turist

Fırat AKAY/BODRUM(Muğla),(DHA)-MUĞLA'nın Bodrum ilçesine 7 ay içerisinde hava yolu ile 500 bin yabancı turist geldi. Yolcu gemileri ile birlikte yıl sonu turist hedeflerinin 1 milyon olduğunu belirten Bodrum Otelciler Derneği Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "İngiliz acentaları ile yaptığımız ortak çalışma sonrası 15 Kasım'a kadar uçakları uzatma kararı aldılar. Didim ve Bodrum'da belli otellerin açık bırakılma sözü verildi. Bodrum'da çarşının 15 Kasım'a kadar açık olmasını istiyoruz. Öte yandan deniz yoluyla 250 binin üzerinde yıl sonuna kadar yolcunun gelmesini bekliyoruz" dedi.

Dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Bodrum'da, yaz sezonu hareketliliği sürüyor. Üst segment otellerde doluluk oranı yüzde 100, diğer otellerde ise yüzde 70 civarında seyrediyor. Bodrum'a, 7 ay içerisinde 500 bin yabancı turist geldi. Bu rakamın yıl sonuna kadar 800 bine çıkması hedefleniyor. Bunun yanı sıra ilçeye sezon sezonuna kadar 250 binin üzerinde turistin yolcu gemileri ile gelmesi bekleniyor. Yıl sonuna kadar 1 milyon turistin ilçeye gelmesinin hedeflendiğini belirten Bodrum Otelciler Derneği (BODER) Başkanı Ömer Faruk Dengiz, "7 ay içerisinde hava yolu ile 500 bin yolcu geldi. Yıl sonuna kadar bu rakamın 800 bine çıkacağını düşünüyoruz. Bu süreç böyle devam ederse, toplamda 1 milyon turist yakalamayı hedefliyoruz" dedi

'İNGİLİZ ACENTA İLE UÇUŞLARI UZATTIK'

İngiliz acentaları ile Bodrum'a uçuşların 15 Kasım'a kadar uzatıldığını söyleyen Dengiz, "10 Ağustos itibarıyla 2019'un yurt dışından gelmiş olan yolcu sayısını, yakalamış durumdayız. Bu olumlu bir gelişme. Umarım sezon sonuna kadar bu şekilde devam eder. Rusya-Ukrayna savaşının olumsuz etkilerinin yansımaları da mevcut. Her şeye rağmen Bodrum elinden geleni yapmaya çalışıyor. Otellerde yüzde 90'ların üzerinde bir doluluk söz konusu. Bodrum içerisinde bazı bölgelerde bu doluluk yüzde 60-70 civarında seyretmektedir. Pandemi koşulları içerisinde eylül sonuna kadar olumlu geçeceğini düşünüyorum. BODER olarak ilgili İngiliz acentaları ile yaptığımız ortak çalışma sonrası 15 Kasım'a kadar uçakları uzatma kararı aldılar. Didim ve Bodrum'da belli otellerin açık bırakılma sözü verildi. Bodrum'da çarşının 15 Kasım'a kadar açık olmasını istiyoruz. Turistler çarşıya geldiklerinde hareketliliği görsün istiyoruz. Öte yandan deniz yoluyla 250 binin üzerinde yıl sonuna kadar yolcunun gelmesini bekliyoruz" diye konuştu.

'BODRUM'UN EN İYİ PAZARI İNGİLTERE'

Bayramdan sonra hareketliliğin sürdüğünü söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Başkan Yardımcısı Alişir Şahin, "Bayramdan sonra özellikle iç ve dış pazarda talep anlamında artış gözlendi. Pandemiden sonra tedbirlerle birlikte şu an güzel gidiyor ve bayramdan sonra artışlar devam etmekte. Üst segment otellerde doluluk biraz daha iyi. Bodrum'un en iyi pazarı; İngiltere. Yıllardan beri de böyle devam ediyor. İngiltere 2019 yılı rakamlarını hemen hemen yakalamış oldu ve umarım o rakamları da geçmiş olur. Daha sonra en büyük talep, Almanya'dan geliyor. Bizim Almanya'da yaşayan vatandaşlarımızın burayı tercih etmeleri; en büyük etken. Üst segmentte bir daralma olmadı. Daha çok alt segmentte bir daralma söz konusu. Bu da iç pazarda daha küçük oteller, 3 yıldız ve altı oteller iç pazara çalışıyor. Çünkü dış pazarda belli bir kriter var; büyük tur operatörleri onlarla çalışmıyor. Özellikle iç ve dış pazar olduğu zaman oteller dolu geçiyor" ifadelerini kulladı.

'ORTA AVRUPA'DAN ÇOK CİDDİ TALEP VAR'

Orta Avrupa'dan ciddi bir talebin olduğunu söyleyen Bodrum Otelciler Derneği Genel Sekreteri Yiğit Girgin ise "Şunu çok rahatlıkla söyleyebiliriz ki; geçen senenin üzerinde havalimanı rakamları yüzde 100'ün üzerinde bir artış göstermiş. Bu da demek oluyor ki; talep beklediğimiz doğrultuda gidiyor. Hala temkinli gitse de 20 Ağustos'a kadar yüzde 95 ila yüzde 100 arasında doluluk mevcut. Bununla beraber 20 Ağustos'tan sonra piyasada biraz rahatlama var. Özellikle Orta Avrupa'dan bu bölgeye çok ciddi bir talebin olduğunu görüyoruz. Uçak sayılarında da hiç eksilmeden bir artış gözlemliyoruz. Her şeye rağmen Rus pazarının hareketli olduğunu gözlemliyoruz" dedi.

'BODRUM'DA HER 2 TURİSTTEN BİRİ İNGİLİZ'

İngiliz pazarında bir artış olduğunu söyleyen turizmci Zeynel Kılıç da şunları kaydetti: "2022 yılına çok büyük beklentilerle girdik. Bu beklentiler de şu an itibarıyla karşılanıyor. Kurban Bayramı öncesinde biraz daralma vardı. Kurban Bayramı ile birlikte bölgedeki tesislerde çok ciddi bir doluluk yakalandı. Bütün işletmeler, yüzde 100 dolulukta seyrediyor. Bizim işletme de aynı şekilde seyrediyor. Pandemi sonrası çok ciddi bir patlama bekliyorduk. Beklentimiz 2019 yılını yakalamak. Bodrum'a çok ciddi bir talep var ve şu an bu rakamlara yaklaşmak üzereyiz. Bu sene özellikle İngiliz pazarında ciddi bir artış var. Muğla bölgesinde ve Bodrum'da yaklaşık her 2 turistten 1'i İngiliz. 2019 yılında yakaladığımız rakamı muhtemelen önümüzdeki yıl aşmış olacağız." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Muğla / Bodrum Fırat AKAY

2022-08-14 10:43:51



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Muğla haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muğla Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.