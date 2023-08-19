Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem! 19 Ağustos 2023 Kandilli ve AFAD son depremler listesi ile az önce deprem mi oldu, nerede?

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Son dakika deprem haberleri, yaşadığı bölgede sarsıntı hissedenler tarafından yakından takip ediliyor. Güncel son depremler listesi her gün Kandilli Rasathanesi ve AFAD tarafından yayınlanıyor. Kandilli Rasathanesi tarafından yayınlanan verilere göre 19 Ağustos Cumartesi günü Muğla ve Kahramanmaraş'ta deprem meydana geldi. İşte 19 Ağustos 2023 Cumartesi AFAD ve Kandilli son depremler listesi ile meydana gelen depremlerin merkez üssü, konumu ve büyüklüğü hakkında merak edilenler...