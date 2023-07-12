Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler? Kış gelince mutfaklardan eksik olmayan muhallebili havuçlu kek, pek çoğumuzun bayılarak tükettiği bir tatlı. Eve girince tarçını mis gibi kokan, cevizi ağızda dağılan, enfes bir görsel şölen sunan muhallebili havuçlu kek tarifi herkes tarafından merak edilir. Bir de bu lezzetin muhallebiyle karıştırılmasıyla ortaya harika bir sunum çıkar.