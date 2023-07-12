Muhallebili havuçlu kek tarifi: Muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır, malzemeleri neler?
Kış gelince mutfaklardan eksik olmayan muhallebili havuçlu kek, pek çoğumuzun bayılarak tükettiği bir tatlı. Eve girince tarçını mis gibi kokan, cevizi ağızda dağılan, enfes bir görsel şölen sunan muhallebili havuçlu kek tarifi herkes tarafından merak edilir. Bir de bu lezzetin muhallebiyle karıştırılmasıyla ortaya harika bir sunum çıkar.
Ortaya damaklarda iz bırakan hafif bir tatlı çıkıyorken muhallebili havuçlu kek nasıl yapılır sorusunun yanıtı birçok kişi tarafından merak edilir. İşte çok sevilen tatlının yapım aşamaları…
Kaç kişilik: 8 porsiyon
Hazırlama süresi: 15 dakika
Pişirme süresi: 35 dakika
Kalori: 1 porsiyon 500 kcal
MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK MALZEMELERİ
İşte muhallebili havuçlu kek malzemeleri;
Kek için;
Muhallebi için;
MUHALLEBİLİ HAVUÇLU KEK NASIL YAPILIR?
İşte muhallebili havuçlu kek yapımı;
Afiyet Olsun.