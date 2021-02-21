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Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı

Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç'ın hayatını kaybeden babası Muhammed Emin Saraç için Fatih Cami’nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Cumhurbaşkanı Erdoğan da katıldı

Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı
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HABERTURK.COM / Ajanslar

İlahiyatçı Profesör Muhammet Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı. Törene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katıldı.

Fatih Camii'nde 65 yıl boyunca tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren Muhammed Emin Saraç yaşlılığa bağlı sağlık sorunları nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında Cuma günü hayatını kaybetmişti.

Tedavi gördüğü hastanede 92 yaşında hayatını kaybeden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden M. Emin Saraç'ın cenazesi, evinde helallik alınmasının ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omuzlarında Fatih Camisi'ne götürüldü.

Fatih Camisi'nde 65 yıl boyunca, tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren M. Emin Saraç için Fatih Atikali Mahallesi'ndeki evinde helallik alındı.

Saraç'ın cenazesi, Kur'an-ı Kerim okunması ve dua edilmesinin ardından yakınları, talebeleri ve sevenlerinin omzunda Fatih Camisi'ne götürüldü. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç ve iş insanı Fatih Saraç da babalarının tabutuna omuz verdi.

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Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlandı - Haberi Paylaş

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Muhammed Emin Saraç son yolculuğuna uğurlanıyor

FATİH CAMİSİ'NDE TÖREN

Saraç için Fatih Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, TBMM eski Başkanı İsmail Kahraman, eski Başbakan Tansu Çiller ve Ciner Yayın Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ da törene katıldı.

Cenaze namazını Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş kıldırdı. Törenin ardından Saraç’ın cenazesi, Fatih Cami Haziresi'ne defnedilecek.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN AÇIKLAMA

Cenaze töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan şunları söyledi:

"Şu anda musallada Hakk'a uğurlayacağımız muhterem hocamızı imam hatip okulları yıllarından itibaren tanıyorum. O günden son dönemde yaşadığı sıkıntılara kadar zaman zaman ziyaretlerine de gittim. Bu ziyaretlerimde de kendisinden çok ama çok istifade ettim.

Hocamız gerçekten ömrü bir muhaddis olarak gerek tefsir, fıkıh ilminde olsun hocamız hep öncülük etti. Hep bu noktada ön aldı. Dolayısıyla onun rahle-i tedrisinde bulunanlar da bundan sonraki süreci aynı anlayışla sürdüreceklerdir. Onların da vebali olur. Aldıkları emaneti sürdürmeleri lazım.

Biz kendisini hep bir muhaddis, bir müfessir olarak iyi bildik, iyi tanıdık. Yakından tanıma fırsatını da bulduğumuz için mutluyuz. Rabbim, ebedi alemde de bizleri haşr-u cem eylesin."

DÜNYA ALİMLER BİRLİĞİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Dünya Müslüman Alimler Birliği, önceki gün vefat eden Türkiye'nin önde gelen hadis, tefsir ve fıkıh alimlerinden Muhammed Emin Saraç için taziye mesajı yayımladı.

Birlik tarafından yapılan yazılı açıklamada, önde gelen Türk alimlerden Saraç'ın, ilim ve amelle dolu yaklaşık 90 yıllık bir ömrün ardından Hakk'ın rahmetine kavuştuğu ifade edildi.

Açıklamada, Saraç'ın Filistin topraklarının bir karışından bile feragat edilemeyeceği fetvasını verdiği ve Filistinlilerin haklı davalarını desteklediği kaydedildi.

İslam dünyasının, Saraç'la birlikte büyük bir alimini kaybettiği belirtilen açıklamada, merhum için Allah'tan rahmet dilendi.

Son Osmanlı alimlerinden, 60 yılı aşkın bir süre Fatih Camisi'nde tefsir, hadis ve fıkıh dersi veren, yurt içinden olduğu kadar yurt dışından da yüzlerce talebe yetiştiren Saraç, tedavi gördüğü hastanede 19 Şubat'ta vefat etmişti.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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