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        Haberler Dünyadan Muhammed Salah yeni imajıyla Mikonos tatilinde - Magazin haberleri

        Muhammed Salah yeni imajıyla Mikonos tatilinde

        Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Mikonos tatilinde, kazıttığı saçlarıyla objektife yansıdı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 07.07.2024 - 12:10 Güncelleme: 07.07.2024 - 12:10
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        Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkardı.

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        32 yaşındaki sporcu, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yaparken, yeni imajını da gözler önüne serdi. Uzun kıvırcık saçlarıyla tanınan ünlü futbolcu kazıttığı saçlarıyla bambaşka göründü.

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        Güneşin ve denizin tadını çıkaran Muhammed Salah, fit görünümüyle de dikkat çekti.

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        Plajda güneşlenip denize giren ünlü futbolcu, bir ara arkadaşlarıyla plaj voleybolu da oynadı.

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        New York Times, yakın zamanda Muhammed Salah ile ilgili makalesinde, ünlü futbolcunun kazancıyla ilgili bilgiler yayımladı. Makalede Salah'ın yıllık maaşının 22,7 milyon ila 26,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.

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        Pek çok dev markayla sponsorluk anlaşması olan Muhammed Salah'ın net servetinin 90 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.

        #Muhammed Salah
        #Mohamed Salah
        #tatil
        #Mikonos
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