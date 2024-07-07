Muhammed Salah yeni imajıyla Mikonos tatilinde
Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, Mikonos tatilinde, kazıttığı saçlarıyla objektife yansıdı
Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen Mısırlı yıldız futbolcu Muhammed Salah, arkadaşlarıyla tatilin tadını çıkardı.
32 yaşındaki sporcu, Yunanistan'ın Mikonos Adası'nda tatil yaparken, yeni imajını da gözler önüne serdi. Uzun kıvırcık saçlarıyla tanınan ünlü futbolcu kazıttığı saçlarıyla bambaşka göründü.
Güneşin ve denizin tadını çıkaran Muhammed Salah, fit görünümüyle de dikkat çekti.
Plajda güneşlenip denize giren ünlü futbolcu, bir ara arkadaşlarıyla plaj voleybolu da oynadı.
New York Times, yakın zamanda Muhammed Salah ile ilgili makalesinde, ünlü futbolcunun kazancıyla ilgili bilgiler yayımladı. Makalede Salah'ın yıllık maaşının 22,7 milyon ila 26,5 milyon dolar arasında olduğu belirtildi.
Pek çok dev markayla sponsorluk anlaşması olan Muhammed Salah'ın net servetinin 90 milyon dolar olduğu tahmin ediliyor.