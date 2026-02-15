Canlı
        Haberler Spor Futbol Süper Lig Kayserispor Muhammed Türkmen: Sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz - Kayserispor Haberleri

        Muhammed Türkmen: Sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz

        Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, Göztepe maçının ardından, "Sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2026 - 21:15 Güncelleme: 15.02.2026 - 21:15
        "Sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz"
        Trendyol Süper Lig'in 22. haftasında Kayserispor, deplasmanda Göztepe ile golsüz berabere kaldı.

        Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Kayserispor Teknik Sorumlusu Muhammed Türkmen, açıklamalarda bulundu.

        "DERİN BİR ÜZÜNTÜ İÇİNDEYİZ"

        Rakibin oyun yapısı, taraftar bütünlüğü ve puan sıralamasındaki konumu nedeniyle zor bir maç beklediklerini kaydeden Türkmen, "Nitekim öyle de oldu. Ancak bizim için buradan puan ya da puanlarla dönmek oldukça kıymetli ve önemliydi. Sezon başından bu yana taraftarlarımızı üzdüğümüz bir tablo söz konusu ve biz de bu durumdan ötürü derin bir üzüntü içerisindeyiz. İçinde bulunduğumuz durum nedeniyle kendilerinden özür diliyorum" dedi.

        "SIKINTILI SÜREÇTEN KURTULMAK İSTİYORUZ"

        Kayserispor'un bu süreçten çıkmasını sağlayacak yegane unsurun taraftar desteği olduğunu vurgulayan Türkmen, "Önümüzdeki hafta sahamızda çok kritik bir maça çıkacağız. Taraftarımızın desteğini arkamıza alarak hedeflediğimiz galibiyeti almak ve bu sıkıntılı süreçten kurtulmak istiyoruz" şeklinde konuştu.

        "TAÇ VE KORNERLERE ÖZEL OLARAK HAZIRLANDIK"

        Maçın teknik analizine ve savunma stratejilerine değinen Türkmen, Göztepe’nin oyun içinde orta sahayı üçlü kuran ve ileri ucu uzun toplarla yoğun şekilde kullanan bir yapıya sahip olduğunu belirterek, "Özellikle taç ve korner atışları için özel hazırlıklar yaptık. Savunmadaki üç oyuncumuzun iletişimi; baskı, kademe ve denge unsurlarıyla birleşince bugün aldığımız skorun temelini oluşturdu" açıklamasında bulundu.

        Oyunun gidişatına göre yaptıkları taktiksel değişiklikleri de paylaşan Türkmen, şu ifadeleri kullandı:

        "Orta sahada oyuna dörtlü bir yapıyla başladık. Alanı daraltarak kaptığımız toplarla, hızlı oyuncularımızı rakip savunmanın arkasına sarkıtmayı planladık. İlk yarıda bu stratejimiz karşılık buldu ancak oyuncularımızın bu yoğun baskı ve tempoya fiziksel olarak maç boyu dayanması mümkün değildi. Bu nedenle oyunun bir bölümünde tekrar orta saha üçlüsüne döndük, ardından çift santrfora geçiş yaptık. Buradaki amacımız baskıyı kırıp direkt toplarla gol bulmaktı. Her iki takımın da pozisyonlar bulduğu maçın sonunda, taraflar sahadan birer gol ve birer puanla ayrıldı."

