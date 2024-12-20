Muhammet Ali Bahar: Yeni stadımızda Avrupa'da yer almak istiyoruz!

Ziraat Türkiye Kupası Grup Müsabakaları Kura Çekimi, kulüp yetkililerinin de katılımı ile TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirildi. Kupada A Grubu'nda yer alan Fatih Karagümrük; Çaykur Rizespor, Corendon Alanyaspor ve İskenderunspor ile karşılaşacak. Kırmızı-siyahlılarda yönetim kurulu üyesi Muhammet Ali Bahar, kura sonuçları ve yeni stadyum projesi hakkında İhlas Haber Ajansı (İHA) muhabirine açıklamalarda bulundu.

Bu sene Ziraat Türkiye Kupası'nda farklı bir formatla karşı karşıya olduklarını dile getiren Bahar, "Geçtiğimiz sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final oynamıştık. Bu sezon da bulunduğumuz grup içerisinde oynayacağımız müsabakalarda elimizden geleni yapacağız. Tabii Süper Lig'in yanında yeni bir kulvar, değişik bir format. Biz de bu formata uygun bir şekilde Alanyaspor, İskenderunspor ve Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maçlarda elimizden geleni yaparak söz konusu maçlardan güzel sonuçlarla ayrılmak istiyoruz" diye konuştu.