Muhammet Taha Şahin Manisa FK'da

Manisa Futbol Kulübü, dış transferde 68 Aksaray Belediyespor takımından 2000 doğumlu Muhammet Taha Şahin’i kadrosuna kattı. Genç sağ bek oyuncusuyla 3,5 yıllık sözleşme imzalanırken, 20 yaşındaki genç yetenek Muhammet Taha Şahin, sezon sonuna kadar 68 Aksaray Belediyespor’da kiralık olarak forma giyecek.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
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