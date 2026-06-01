Hicri yılbaşı Muharrem ayı 2026: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi güne denk geliyor?
Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayı 2026'da hangi gün başlayacak? Aşure Günü ne zaman idrak edilecek ve bu özel gün hangi tarihe denk geliyor? 2026 Muharrem ayı başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler burada!
2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
İslam dünyasında takvim başlangıcı olarak kabul edilen Hicret, yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye göçü, Hicri takvimin temelini oluşturur. Ay esaslı bu takvim, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2026 yılında Hicri yılbaşı 16 Haziran Salı gününe denk gelmektedir.
2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?
2026 yılı Hicri yılbaşıyla başlayan Muharrem ayı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde sona erecek ve yeni hicri ayın başlangıcına geçilecektir.