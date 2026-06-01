        MUHARREM AYI 2026: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi güne denk geliyor? 2026 Hicri yılbaşı başlangıç ve bitiş tarihi

        Hicri yılbaşı Muharrem ayı 2026: Muharrem ayı ne zaman başlıyor? Aşure günü hangi güne denk geliyor?

        Hicri yılın başlangıcı olan Muharrem ayı 2026'da hangi gün başlayacak? Aşure Günü ne zaman idrak edilecek ve bu özel gün hangi tarihe denk geliyor? 2026 Muharrem ayı başlangıç ve bitiş tarihleriyle ilgili merak edilen tüm bilgiler burada!

        Giriş: 01 Haziran 2026 - 09:47
        2026 yılında Muharrem ayının başlangıç tarihi ve Aşure Günü’nün hangi güne denk geldiği milyonlarca kişi tarafından araştırılıyor. Hicri yılbaşı ne zaman başlıyor, Muharrem ayı hangi tarihler arasında idrak edilecek? İşte ayrıntılar...

        2026 MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

        İslam dünyasında takvim başlangıcı olarak kabul edilen Hicret, yani Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed’in (S.A.V.) Mekke’den Medine’ye göçü, Hicri takvimin temelini oluşturur. Ay esaslı bu takvim, miladi takvime göre her yıl yaklaşık 10-11 gün daha erken başlar. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın açıkladığı takvime göre ise 2026 yılında Hicri yılbaşı 16 Haziran Salı gününe denk gelmektedir.

        2026 HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN SONA ERİYOR?

        2026 yılı Hicri yılbaşıyla başlayan Muharrem ayı, 15 Temmuz 2026 Çarşamba günü akşam saatlerinde sona erecek ve yeni hicri ayın başlangıcına geçilecektir.

        AŞURE GÜNÜ HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

        2026 yılında Aşure Günü, 25 Haziran Perşembe günü idrak edilecek; bu anlamlı gün, Muharrem ayının en önemli zamanlarından biri olarak kabul edilmektedir.

        Haberi Hazırlayan: Erdem Alişarlı
