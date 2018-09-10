Muharrem ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır. Kelime anlamı olarak "Haram olan" anlamına gelen Muharrem Ayı, İslam inancındaki 4 haram aydan biridir. İslam inancında büyük öneme sahip olan Muharrem ayının ilk günü aynı zamanda Hicri Yılbaşı olarak da kabul edilmektedir. Ayrıca, İslam inancı için büyük öneme sahip olan Aşure günü de Muharrem Ayı içerisinde bulunmaktadır. Peki; Muharrem ayı ne zaman? Hicri Yılbaşı hangi gün? Muharrem orucu ne zaman başlıyor? İşte cevabı...

MUHARREM AYI NE ZAMAN?

Muharrem Ayı, Hicri takvimin ilk ayıdır. Ayrıca İslam inancındaki 4 haram aydan da biridir. İslam inancına göre savaşmanın (savunma dışında) yasak olduğu haram aylar şunlardır:

Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem

Muharrem ayı, hac ibadetinin yerine getildiği, aynı zamanda Kurban Bayramı'nın da kutlandığı Zilhicce ayından sonra gelmektedir. Bu yıl Eylül ayına denk gelen Muharrem Ayı'nın başlama ve bitiş tarihleri şöyle:

1 Muharrem (2018 yılında): 11 Eylül

Muharrem ayı 2018 yılında 9 Ekim (Pazartesi) günü sona erecektir. 10 Ekim 2018 tarihinde ise Muharrem Ayı'ndan sona gelen Safer Ayı başlayacaktır.

HİCRİ YILBAŞI NE ZAMAN?

Hz. Muhammed (S.A.V)'in Mekke'den Medine'ye hicretinin başlangıç olarak kabul edildiği Hicri Takvim'in ilk ayı Muaharrem Ayı'dır. Dolayısı ile Muharrem Ayı'nın ilk günü Hicri yılbaşı olarak kabul edilmektedir. Yani 2018 yılında hicri yılbaşı 11 Eylül Salı günü başyacaktır.

MUHARREM ORUCU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Alevi inancında Muharrem Ayı içerisinde Muharrem orucu tutulmaktadır. 12 gün süren ve 12 İmam orucu olarak da adalandırılan oruç 1 Muharrem ve 12 Muharrem arasında tutulur. Buna göre Muharrem orucunun başlangıç ve bitiş tarihleri şöyle:

Muharrem orucu 1. gün: 11 Eylül Salı

Muharrem orucu 12. gün: 22 Eylül Cumartesi

MUHARREM AYI'NIN FAZİLETLERİ

Muharrem ayı Haram aylardan biridir. Bu nedenle İslam dünyasında bu aya büyük önem verilir. Bu ayda oruçlar tutulup dualar edilir. Özellikle Aşure günü bu aya duyulan hürmeti katbekat arttırmaktadır.

Muharrem ayı ile ilgili bir hadis-i şerifte, Hz. Muhammed (S.A.V) ve bir sahabesi arasında yaşanan konuşma şu şekilde aktarılıyor:

Bir zat Peygamberimize geldi ve sordu:

"Ramazan'dan sonra ne zaman oruç tutmamı tavsiye edersiniz?"

Peygamberimiz Aleyhissalâtü Vesselam, "Muharrem ayında oruç tut. Çünkü o, Allah'ın ayıdır. Onda öyle bir gün vardır ki, Allah o günde bir kavmin tevbesini kabul etmiş ve o günde başka bir kavmi de affedebilir" buyurdu.

Yine Tirmizî'de geçen bir hadiste Peygamberimiz şöyle buyurmuşlardır:

"Âşura Gününde tutulan orucun Allah katında, o günden önce bir senenin günahlarına keffaret olacağını kuvvetle ümit ediyorum."

AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN - 2018

Aşure günü yani onuncu gün adından da anlaşılacağı üzere Muharrem Ayı'nın onuncu gününe denk gelmektedir. 2018 yılında ise Aşure günü 20 Eylül Perşembe gününe denk gelmektedir.

AŞURE GÜNÜ MEYDANA GELEN ÖNEMLİ HADİESELER

Muharrem Ayı içerisindeki en önemli gün ise Aşure günüdür. Aşure günü şu hadiseler meydana gelmiştir:

- Hz. Âdem'in işlediği günâhtan sonra tövbesinin kabul edilmesi,

- Hz. İdris'in diri olarak göğe yükseltilmesi,

- Hz. Nuh'un gemisinin tufandan kurtulması,

- Hz. İbrahim'in ateşte yanmaması,

- Hz. Yakup'un oğlu Yusuf'a kavuşması,

- Hz. Eyyub’un hastalıklarının iyileşmesi,

- Hz. Musa’nın Kızıldeniz'den geçip İsrailoğulları'nı firavun'dan kurtarması,

- Hz. Yunus’un balığın karnından çıkması,

- Hz. İsa'nın doğumu ve ölümden kurtarılıp göğe yükseltilmesi...

- Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye hicreti...

Aşure günü yaşanan bu gelişmelerin dışında İslam dünyasını yasa boğan üzücü bir hadiseye de şahitlik etmiştir. Aşure gününde Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin ve 70 yakını ile birlikte şehit edilmiştir. Yaşanan acı olay her yıl Muharrem ayında matem atmosferinde anılır...

Muharrem Ayı içerisinde aşure tatlısı yapıp dağıtmak yaygın geleneklerden biridir. Peki; aşure nasıl yapılır? İşte aşure tarifi..

AŞURE TARİFİ NASIL YAPILIR?

AŞURE MALZEMELERİ

* 2 su bardağı haşlanmış nohut

* 2 su bardağı haşlanmış kuru fasulye

* 7 su bardağı toz şeker

* 1 kg haşlanmış buğday

* 1 su bardağı pirinç

* 150 gr kuru dut

* 150 gr kuru kayısı

* 150 gr kuru incir

* 150 gr kuru üzüm

* 5 adet elma

* 2 adet portakal

* 1 adet ayva

* 10 adet karanfil

* 2 yemek kaşığı gül suyu

SÜSLEMEK İÇİN;

* Nar

* Fındık

* Ceviz

* File Antep fıstığı

* Toz tarçın

Meyveleri küp küp doğrayın. Ayvaları kaynatın. Kayısıları ıslatın.

Geniş bir tencereye haşlanmış buğday, haşlanmış kuru fasulye, haşlanmış nohutu koyalım üzerine geçecek kadar sıcak su koyun ve kaynatın. Pirinci yıkayıp süzün ve tencereye katın. Ayvaları, elmayı, kayısıyı, portakalları , kuru üzümü , gül suyunu(isteğe bağlı) ekleyin kaynatmaya devam edin. Kuru dut ve inciri en son ekleyin( kararmasını önlemek için). Bir elmaya karanfilleri batırın ve tencereye atın (karanfilin aşureye kokusunu vermesini istiyoruz) ve 5 dk sonra çıkartın. Pişen aşureye en son şekeri koyup ocağın altını kapatın.

Kaselere doldurduğumuz aşureleri nar, fındık, ceviz, file Antep fıstığı ve cevizle süsleyerek ikram edebilirsiniz. Afiyet olsun.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ