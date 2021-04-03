Muharrem Erdemir sağlık durumu nasıl? Oyuncu Muharrem Erdemir’in ailesi ile görüştüğünü söyleyen Onur Akay, "Çok değerli dostumuz usta oyuncu Muharrem Erdemir, 4 gün önce Bağcılar Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Covid-19 testi pozitif çıkan Muharrem Ağabey, dün maalesef entübe edildi. Uzun süredir öksürük belirtisi varmış ama ailesi ile görüştüm ve doktora götürmeye ikna edememişler. Virüs akciğerlerini kaplamış ve akciğerlerinde problem olduğu da ortaya çıkmış. Muharrem Ağabey maalesef yoğun bakımda uyutuluyor ve vücudu oksijen kabul etmiyor. Ne olur dualarınızı esirgemeyin" dedi.

MUHARREM ERDEMİR KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Muharrem Erdemir 1964 yılında Sivasta doğdu. Birçok dizi ve filmde rol aldı.

MUHARREM ERDEMİR DİZİLERİ VE FİLMLERİ

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