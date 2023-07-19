Muharrem ayı orucu ne zaman tutulur? Muharrem ayında kaç gün oruç tutulur?
Muharrem ayı orucunun ne zaman tutulacağı araştırmaları hız kazandı. Hz. Muhammed tarafından Allah'ın ayı olarak nitelendirilen Muharrem ayı 19 Temmuz Çarşamba günü idrak edilmeye başlanıyor. Hicri yılbaşı olan Muharrem ayını ibadetle geçirmek tavsiye edilmiştir. Hz. Muhammed "Ramazan'dan sonra en faziletli oruç, Allah'ın ayı olan Muharrem'de tutulan oruçtur." sözleri ile Muharrem ayı orucunun önemine vurgu yapmıştır. İşte Muharrem ayı orucu hakkında merak edilenler...
Muharrem ayı orucu, İslam takviminin ilk ayı olan Muharrem ayının gelişiyle birlikte araştırılmaya başlandı. Bolluk ve bereketin simgesi olan aşure gününü de içerisinde bulunduran Muharrem ayında nafile oruç tutulur. Birçok sevap ve faziletin elde edileceği mübarek günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar " Muharrem ayı orucu ne zaman ve kaç gün tutulur?" sorusuna yanıt arıyor. İşte Muharrem ayı orucu tarihlerine ilişkin detaylar...
MUHARREM AYINDA KAÇ GÜN ORUÇ TUTULUR?
Diyanet İşleri Başkanlığı Muharrem Ayı orucu hakkında açıklamalarda bulundu. Diyanet tarafından yapılan açıklama şu şekilde:
"Muharrem ayı içerisinde oruç tutmak, müstehabtır. Bu ayın başında, sonunda veya ortasında yani 13, 14, 15’inci günlerinde ya da 9, 10 veya 10 ve 11’inci günlerinde oruç tutulabilir.
Resûl-i Ekrem (s.a.s.) şöyle buyurmuşlardır: 'Ramazan orucu dışında en faziletli oruç, Allah’ın ayı Muharremde tutulan oruçtur. Farzlar dışında en faziletli namaz da gece namazıdır.' (Müslim, Sıyâm, 202-203; Ebû Dâvûd, Savm 55; Tirmizî, Salât, 212; Nesâî, Kıyâmü’l-leyl, 6)"
MUHARREM AYI ORUCU FAZİLETLERİ
Muharrem ayı orucu, İslam takvimindeki ilk ay olan Muharrem'in dokuzuncu, onuncu ve onbirinci günlerinde tutulan nafile oruçlardır. Bu oruçlar, İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (s.a.v.) Mekke'den Medine'ye hicret ettiği günler olduğu için özellikle bu günlerde tutulur. Ancak sadece Aşure Günü olan onuncu günü oruç tutmak da mümkündür.
Bu oruçlar sünnet oruçlardır, yani zorunlu değil, yapılması teşvik edilen gönüllü ibadetlerdir. Muharrem ayı oruçları, birçok sevap ve faziletin elde edilebileceği mübarek günlerde oruç tutmak isteyen Müslümanlar tarafından tercih edilir.
MUHARREM AYI ORUCU ÖNEMİ
Muharrem ayı oruçlarının faydaları ve önemli özellikleri şunlardır:
Aşure Günü'ne Dua ve İbadetlerin Kabulü: Aşure Günü, İslam tarihinde önemli olaylarla ilişkilendirilmiştir ve duaların bu günde kabul olacağına inanılır. Bu nedenle Aşure Günü'nde oruç tutmak ve bol bol dua etmek, Müslümanlar arasında yaygın bir uygulamadır.
Takip Eden Ayda Günahların Affı: Hz. Muhammed (s.a.v.) bu oruçların, geçmiş yılın günahlarının affına vesile olacağını ifade etmiştir. Ancak unutmamak gerekir ki, günahların affı için samimi bir tevbe ve istiğfar da gereklidir.
Manevi Temizlik ve Kendini Yenileme: Oruç, bedensel ve ruhsal temizliği teşvik eder. Muharrem ayı oruçları, kişinin kendini yenilemesine ve Allah'a daha yakın hissetmesine yardımcı olur.
Hz. Musa ve Kavmi'nin Rabbine Şükretme:Aşure Günü, Hz. Musa ve kavmi olan İsrailoğulları'nın Firavun'un zulmünden kurtulduğu ve Allah'a şükrettikleri bir gün olarak kabul edilir. Bu nedenle Müslümanlar da bu günü oruçla geçirerek şükürlerini ifade etmek isteyebilirler.
Ancak, Muharrem ayı orucu, Ramazan ayındaki farz orucunun yerini tutmaz. Farz oruç, İslam'ın beş temel ibadetinden biridir ve Ramazan ayında tutulur. Muharrem ayı orucu, sadece nafile bir oruçtur ve isteyen Müslümanlar tarafından tutulur. Oruç tutmak kişinin samimiyetiyle bağlantılıdır, bu nedenle niyet ve ibadetin Allah'a karşı ihlaslı bir şekilde yapılması önemlidir.