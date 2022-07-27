MUHARREM AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Diyanet İşleri Başkanlığı dini günler takvimine göre; Muharrem ayı 30 Temmuz Cumartesi günü başlıyor. Muharrem ayının onuncu günü olarak kabul edilen Aşure günü ise bu sene 8 Ağustos 2022 Pazartesi gününe denk geliyor.

MUHARREM ORUCU NEDİR?

Muharrem orucu İslam'ın ilk yıllarından beri tutulan ve sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in çeşitli hadislerinde övdüğü oruçların başında gelmektedir. İslam öncesinde de Muharrem ayında Yahudi ve Hristiyanların oruç tutukları tarihi kaynaklarda yer almaktadır. Özellikle Muharrem Ayı'nın onuncu günü yani Aşure gününe duyulan büyük hürmet nedeniyle İslam dünyasının genelinde Muharrem ayının 9 - 10 veya 10 -11. günlerinde oruç günümüze kadar büyük teveccühle tutulagelmiştir.

Bununla birlikte Hz. Muhammed'in torunu Hz. Hüseyin'in 72 yakını ile birlikte 680 yılındaki Aşure gününde şehit edilmesi sonrası Muharrem ayı özellikle Aleviler için matem ayı olarak görülmüş bu matem atmosferinde tutulan oruç ise Anadolu'da Yas-ı Matem Orucu olarak adlandırılmıştır.

Yine Ehl-i Beyt'e duyulan sevginin nişanesiyle 12 Ehl-i Beyt imamına ithafen yüzyıllardır bilhassa Anadolu ve Balkan Alevileri tarafından Muharrem ayının ilk 12 gününde oruç tutulmaktadır. Oruçların 12 İmam'a adanması nedeniyle de Aleviler, Muharrem orucuna 12 İmam orucu da demektedirler.