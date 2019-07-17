ÖSYM'nin gece geç saatlerde açıkladığı YKS sonuçlarını öğrenen adaylar, üniversitedeki bölümleri araştırmaya başladılar. Biz de üniversite adaylarına bölüm seçmede ışık tutması için üniversitedeki dört yıllık bölümlerden biri olan Muhasebe Bölümü'nün taban puanlarını ve başarı sıralamalarını içeren bir haber hazırladık. İşte Muhasebe Bölümü 2019 taban puanları ve başarı sıralaması...
MUHASEBE BÖLÜMÜ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI 2019
Aşağıdaki tabloda Muhasebe Bölümü bulunan üniversitelerin 2018 yılındaki en düşük sıralama ve taban puanları verilmiştir. Muhasebe Bölümü'nü tercih etmek isteyen adayların eşit ağırlık puan türünden tercih yapmaları gerekir.
|MUHASEBE BÖLÜMÜ BAŞARI SIRALAMALARI
|ÜNİVERSİTE
|TÜR
|FAKÜLTE
|BÖLÜM
|BURS/DİL
|PUAN TÜR.
|SIRA
|TABAN PUAN
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bolvadin Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|İÖ
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Uy Sosyal Bilimler Y.O.
|Muhasebe
|İNG. Burslu
|EA
|---
|---
|GİRNE AMERİKAN ÜNİV.
|KIBRIS
|Uy Sosyal Bilimler Y.O.
|Muhasebe
|İNG. %75 İnd.
|EA
|---
|---
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|KKTC Uyruklu
|EA
|---
|---
|AFYON KOCATEPE ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Bolvadin Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|TRAKYA ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Uzunköprü Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
|KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV.
|DEVLET ÜNİV.
|Uy Bil. Y.O.
|Muhasebe
|İÖ
|EA
|Dolmadı
|Dolmadı
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