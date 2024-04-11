Muhbirlik yapmadı öldürüldü! Olay, İstanbul'da meydana geldi. İstanbul'da bir genç arkadaşını ispiyonlamadığı için öldürüldü. Bir adamın peşine düşen şehir eşkıyaları onu bulmak için arkadaşına telefon edip nerede olduğunu sordu. Cevap alamayınca öfkelenerek o genci öldürdü.

Habertürk Giriş: 11.04.2024 - 22:29 Güncelleme: 11.04.2024 - 22:29 facebook

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