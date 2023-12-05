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Mühendislik, hayalleri gerçeğe dönüştüren bir sanat. Bu özel günde tüm mühendislerin emeği için teşekkür ediyoruz. Kutlu olsun!

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Yaratıcılık, yenilik ve teknolojinin öncüleri olan tüm mühendislerin Dünya Mühendisler Günü'nü kutlarım. Başarılarınız daim olsun!