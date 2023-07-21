Mühendislik Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları açıklandı mı?
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar 27 Temmuz ile 8 Ağustos günleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecekler. Bilgisayar, Endüstri, Makine, Biyomühendislik Mühendisliği gibi bölümlerde eğitim almak isteyen adaylar Mühendislik Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları araştırıyor. İşte 2023 Mühendislik Fakültesi taban puanları...
Mühendislik Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları YKS sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından gündeme geldi. TYT, AYT ve YDT oturumlarından aldıkları puanlarla 27 Temmuz - 8 Ağustos günleri arasında tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar Mühendislik bölümleri taban puanlarını araştırıyor. İşte 2023 Mühendislik Fakültesi taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları...
YKS SONUÇLARI AÇIKLANDI!
ÖSYM Başkanı Ersoy, 2023-YKS sonuçlarının ÖSYM'nin internet adresinden açıklandığını bildirdi.
YKSSINAV SONUÇLARI NASIL, NEREDEN SORGULANIR?
Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamasından öğrenebileceklerdir. İnternet sayfasındaki duyurular adaylara tebliğ hükmündedir.
YKS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2022 yılında YKS tercih işlemleri 27 Temmuz-05 Ağustos tarihleri arasında http://ais.osym.gov.tr ’den gerçekleştirilmişti. Bu yılki YKS üniversite tercih tarihlerine ilişkin resmi bir açıklama yapılmadı. ÖSYM, tarafından YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercih sürecinin de başlaması bekleniyor.
YKS TERCİHLERİNDE KAÇ TERCİH HAKKI BULUNUYOR?
YKS tercihlerinde adayların 24 hakkı bulunuyor.
YKS2023 MÜHENDİSLİK BÖLÜMLERİ TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMALARI AÇIKLANDI MI?
2023 YKS üniversite taban puanları, başarı sıralamaları ve kontenjanları henüz açıklanmadı. Bu yıla ait puanlar üniversite yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından belli olacak.
YKS sonuçları açıklanmasıyla birlikte ÖSYM tarafından yayımlanacak olan YKS tercih kılavuzunda 2 ve 4 yıllık bölümlerin en son alım yaptığı puanlar yer alacak.