        "Muhittin Böcek'e ev hapsiyle tahliye" iddialarına yalanlama | Son dakika haberleri

        "Muhittin Böcek'e ev hapsiyle tahliye" iddialarına yalanlama

        Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiğine yönelik haberlerin gerçeği yansıtmadığı bildirildi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23 Mayıs 2026 - 00:20 Güncelleme:
        Tahliye iddialarına yalanlama

        Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında, tutuklu bulunan Muhittin Böcek'in ev hapsi verilmek suretiyle tahliye edildiği şeklinde haberler çıkması üzerine kamuoyunun bilgilendirilmesine ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

        Çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

        "Muhittin Böcek ve Gökhan Böcek'in tutukluluk halleri devam etmektedir. Bu şekilde gerçeğe aykırı çıkan haberlere itibar edilmemesi, gerçeğe aykırı haber yapan ve yayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı hususları kamuoyuna saygıyla duyurulur."

        *Haberin görselleri DHA tarafından servis edilmiştir.

