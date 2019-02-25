Muhtar maaşları ne kadar? sorusu yerel seçimlere az bir zaman kala merak ediliyor. Muhtar maaşlarına her sene Ocak ve Temmuz aylarında zam yapılıyor. Peki Ocak zammı ile muhtar maaşları ne kadar oldu, Temmuz zammında muhtar maaşları ne kadar olacak? İşte detaylar...

MUHTAR MAAŞLARI NE KADAR?

Muhtar maaşları 2019'un Ocak - Haziran döneminde 1.911.69 TL. Temmuz - Aralık döneminde 2007.27 TL olacak.

MUHTARLAR NE İŞ YAPAR?

- Seçim zamanlarında sandık seçim kurullarına, sağlık ocağı ve sağlık merkez kurullarına ve emlak vergisi ile ilgili olarak arsaların bedel tespit komisyonu gibi kurul ve komisyonlara katılmak,

- Sandık seçim listelerinin ve askerlik çağına girmiş olanların kimlik çizelgelerinin askıya çıkarılması gibi ilan işlerinin yapılması,

- Cadde, sokak ve meydan levhalarını zaman zaman kontrol ederek eksik ve bozulmuş olanları belediyeye bildirerek yapılmasını sağlamak,

- Salgın ve bulaşıcı hastalıkları şüpheli kimseleri ilgili kuruluşlara bildirmek,

- Askerlik ve seferberlik başta olmak üzere tebligatların yapılmasında yardımcı olmak,

- Seçmen kağıtlarının dağıtılmasını sağlamak,

- Mahallede oturan vatandaşlar için gerekli ilmühaberler düzenleme,

- Nüfus kağıdını kaybeden yada yenisini çıkarmak isteyenlere gerekli olan belgeleri düzenlemek,

- Muhtaç, yaşlı, sakat ve kimsesizlere ,"Yeşil Kart" verileceklerin ve afet zamanlarında yardım yapılacakların tespiti gibi işlerde idareye yardımcı olmak,

- Mahallede yapılan ve yürütülen hizmetlerle ilgili görüş bildirmek.