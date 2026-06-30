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        Haberler Gündem Çevre Antalya'da muhtardan orman yangınlarına karşı dronlu gözlem

        Antalya'da muhtardan orman yangınlarına karşı dronlu gözlem

        Antalya'da muhtar Fahri Yıldırım, yaz aylarında artan orman yangını riskine karşı mahalle sınırlarındaki ormanlık alanları dronla gözlemleyerek olası risklerin erken tespitine katkı sağlamaya çalışıyor

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30 Haziran 2026 - 13:10 Güncelleme:
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        Muhtardan orman yangınına karşı dronlu gözlem

        Antalya'nın Akseki ilçesine bağlı Geriş Mahallesi Muhtarı Fahri Yıldırım, sıcak havaların etkili olduğu dönemlerde belirli aralıklarla mahalle çevresindeki ormanlık alanlarda dronla gözlem yapıyor.

        Duman ya da şüpheli bir durum fark etmesi halinde ilgili kurumlara ihbarda bulunan Yıldırım, erken müdahalenin orman yangınlarının büyümesini önlemede büyük önem taşıdığını söyledi.

        Ormanların korunmasının ortak sorumluluk olduğunu vurgulayan Yıldırım, "Dronla yaptığımız gözlemler sayesinde olası riskleri daha hızlı değerlendirebiliyor, gerekli gördüğümüz durumlarda ilgili ekipleri vakit kaybetmeden bilgilendiriyoruz. Gönüllü gözlem yapıyorum ve ihbar desteği veriyorum" dedi.

        Vatandaşlara da çağrıda bulunan Yıldırım, özellikle yaz aylarında ormanlık alanlarda ateş yakılmaması, sigara izmaritlerinin doğaya atılmaması ve yangına neden olabilecek davranışlardan kaçınılması gerektiğini belirtti.

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