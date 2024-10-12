Şu anda muhtarla ilgili yasa beklediklerini söyleyen Delibalta, "Hükümet masasından muhtarların yasasının çıkacağına inanıyoruz. Müjdeyi devlet büyüklerimizden aldım ama bunu kongreden önce açıklamak emek hırsızlığı olur diye açıklamak istemedim. 11 yıldan beri bu yasayla ilgili çok uğraştık. Yasa harika, üzerinden defalarca geçtik" dedi.