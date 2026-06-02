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        Haberler Televizyon 'Muhtemel Aşk'ın ilk tanıtımı yayınlandı - Magazin haberleri

        'Muhtemel Aşk'ın ilk tanıtımı yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın ilk tanıtımı izleyiciyle buluştu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02 Haziran 2026 - 22:06 Güncelleme:
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        İlk tanıtım yayınlandı

        SHOW TV'nin merakla beklenen, MF Yapım imzalı yeni dizisi 'Muhtemel Aşk'ın ilk tanıtımı yayınlandı. Yönetmenliğini Altan Dönmez'in üstlendiği dizinin yayınlanan ilk tanıtımı, eğlenceli atmosferi, renkli dünyası ve enerjik karakterleriyle dikkat çekti.

        İşte 'Muhtemel Aşk'ın İlk Tanıtımı;

        Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı 'Muhtemel Aşk', yayınlanan ilk tanıtımıyla izleyiciyi sıcak, samimi ve sürprizlerle dolu hikâyesine davet ediyor. Hayatın içinden karakterler, romantik karşılaşmalar ve eğlenceli anlarla örülü tanıtım, dizinin yüksek enerjisini ilk andan hissettiriyor.

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        Aşkın ve hayatın beklenmedik sürprizlerinin iç içe geçtiği hikâyeye dair ilk ipuçlarını veren tanıtım; renkli görüntüleri, güçlü oyuncu kadrosu ve dinamik anlatımıyla büyük beğeni topladı. Karakterler arasındaki çekim ve eğlenceli çatışmalar, dizinin romantik komedi tonuna dair merakı da artırdı.

        Kadrosunda ayrıca Cansel Elçin, Evrim Doğan, Hayal Köseoğlu, Müge Bayramoğlu, Ege Erkal, Bahtiyar Memili, Melis Minkari, Selen Domaç, Melisa Berberoğlu, Tugay Erdoğan ve Özgür Berber'in yer aldığı 'Muhtemel Aşk', çok yakında SHOW TV'de!

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        #show tv
        #muhtemel aşk
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