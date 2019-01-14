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Mustafa Uslu’dan ben bir şey istemedim. Ona teşekkür ediyorum, çok güzel bir film yaptı. Bu benim için yetiyordu. Ben sadece eşimin hatıralarına saygı duyulsun istiyorum.

Ben Mustafa Uslu’ya kızmıyorum. Mustafa Uslu’ya kırılıyorum. Bana diyebilir ‘annecim bugün böyle bir şey var’ diye anlatabilirdi. Bana ‘annecim’ diyordu, şimdi ‘o kadını susturun’ diyormuş…