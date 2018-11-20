Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım

20.11.2018 - 14:31 | Güncelleme:

Bugüne kadar yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm" filmiyle ilgili yeni bir tartışma çıktı. Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur, "Filmden bir kuruş almadım" dedi

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    'Söylemezsem Olmaz' magazin programına konuşan Muhterem Nur, "Yurt dışından ve Türkiye’den aldığım emekli maaşı ile ayda elime 6 bin lira geçiyor, evimin aidatı ve yanımda çalışanların maaşını verdikten sonra 2 bin TL kalıyor. Onunla geçiniyorum" dedi.

  • 2 Muhterem Nur: Müslüm filminden bir kuruş almadım - Magazin haberleri
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    4.5 milyon kişi tarafından izlenen "Müslüm filmiyle ilgili şaşırtan bir açıklama yapan Muhterem Nur, "Mustafa Bey'den bir kuruş almadım, almayı da düşünmedim" dedi.

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    MUSTAFA USLU: KENDİSİ BU FİLMİN SAHİBİDİR

    Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur" dedi.

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