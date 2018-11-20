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MUSTAFA USLU: KENDİSİ BU FİLMİN SAHİBİDİR

Bu sözler üzerine canlı yayına bağlanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, "Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım anlaşma yapılmıştı. Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur" dedi.