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"Paranın rengini bile bilmeyen bir dervişin Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmle ilgili son günlerde polemik konusu olan, maddi konular beni derinden üzmüştür. Tanıştığım ilk günden beri Muhterem Nur hanımefendiyi Muhterem Anne olarak görmekteyim. Tarafımdan Muhterem Anne’ye maddi ve manevi her konuda ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir.