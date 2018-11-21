Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar

21.11.2018 - 09:00 | Güncelleme:

Muhterem Nur'un bir televizyon programında yaptığı 'Müslüm filminden para almadım' şeklindeki açıklaması magazin gündemine bomba gibi düştü. Bu sözlerden sonra Muhterem Nur ve Mustafa Uslu cephesinden yeni açıklamalar geldi

  • 1 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    Hayatını emekli maaşı ve kira paralarıyla geçirdiğini söyleyen Nur’un yaklaşık 4.5 milyon kişi tarafından izlenen Müslüm filminden para almadığını söylemesinin ardından programa filmin yapımcısı Mustafa Uslu bağlanmış ve “Ben olaya sonradan dahil oldum. Daha önce Nuri Yıldırım ile anlaşma yapılmıştı. 

  • 2 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    Muhterem Nur'un benden bir para talebi olmadı. Kendisi bu filmin sahibidir, o ne isterse o olur” şeklinde bir açıklamaya imza atmıştı.

  • 3 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    Yaşanan gelişmelerin ardından kendisini çok net ifade edemediğini düşünen yapımcı Mustafa Uslu, Müslüm Gürses’in hayat arkadaşı Muhterem Nur’un sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı bir paylaşımı takipçilerine ulaştırdı ve altına da konuyla ilgili olarak şu satırları düştü:

  • 4 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    "Paranın rengini bile bilmeyen bir dervişin Müslüm Gürses’in hayatını konu alan filmle ilgili son günlerde polemik konusu olan, maddi konular beni derinden üzmüştür. Tanıştığım ilk günden beri Muhterem Nur hanımefendiyi Muhterem Anne olarak görmekteyim. Tarafımdan Muhterem Anne’ye maddi ve manevi her konuda ne gerekiyorsa yapılmaktadır ve yapılmaya devam edecektir.

  • 5 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    Tekrar belirtiyorum; Muhterem Annem’in her türlü maddi ve manevi haklarının sonuna kadar korunması benim görevimdir. Saygılar, Mustafa Uslu…

  • 6 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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    Mustafa Uslu'nun açıklamalarından sonra Muhterem Nur da sosyal medya şu açıklamayı yaptı.

  • 7 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 8 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 9 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 10 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 11 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 12 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 13 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 14 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 15 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 16 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 17 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 18 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 19 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 20 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 21 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 22 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 23 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 24 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 25 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 26 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 27 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 28 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 29 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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  • 30 Muhterem Nur ve Mustafa Uslu'dan yeni açıklamalar - Magazin haberleri
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