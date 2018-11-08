Muhteşem İkili 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu izleyiciler tarafından merakla araştırılıyor.Başrollerini Kerem Bürsin ve İbrahim Çelikkol'un paylaştığı Muhteşem İkili, 2. bölümde heyecanlı bölümlere sahne oldu. MKC ve Barca, Demiray'ın kurduğu akıllıca tuzaktan kurtulabilecek mi? İşte, Muhteşem İkili 2. bölümüne dair tüm detaylar...

MUHTEŞEM İKİLİ 3. BÖLÜM FRAGMANI

MUHTEŞEM İKİLİ 2. SON BÖLÜM ÖZETİ

MKC ve Barca, Demiray’ın kurduğu akıllıca tuzak sonucunda hapse girerler. İçerisi MKC ve Barca’nın tutukladıkları ve onlardan nefret eden mahkumlarla doludur. İkili hem onlara kurulan tuzağı ortaya çıkarmak ve aklanmak, hem de canlarını korumak zorundadır.

Polis okulundan hocaları meşhur Köpek Sadri’nin kaçış planının içine girmesiyle işler iyice karıştıracaktır. Sadri’nin gelişi ile Demiray’ın muhteşem ikiliye geçmişten bu yana beslediği gizli nefretin sebebi gün yüzüne çıkacaktır.

MUHTEŞEM İKİLİ OYUNCU KADROSU

KEREM BÜRSİN (Mustafa Kerim Can)

1987 de İstanbul’da dünyaya gelen Kerem Bursin 31 yaşındadır. Amerikada’da oyunculuk eğitimi almıştır. Bir düğün için İstanbul’a gelince Gaye Sökmen ile tanıştı ve Türkiye’de ki dizi kariyeri başladı. Güneşi Beklerken dizisi ile Türkiye’de dizilerde oynamaya başlayan Kerem Bursin daha sonra Unutursam Fısılda filminde rol almıştır. Serenay Sarıkaya ile sevgilidir şuanda. Son dönemde Şeref Meselesi Bu Şehir Arkandan Gelecek dizilerinde rol almıştır ama diziler tutmasa da Kerem Bursin ünlü olmaya devam etmiştir. Kerem Bursin Son olarak Blue Tv’nin vampir dizisi Yaşamayanlar’da rol almıştır.

İBRAHİM ÇELİKKOL (Mert Barca)

İbrahim Çelikkol 1982 yılında Kocaeli’nde doğmuştur. 36 yaşında olan İbrahim Çelikkol mesleğe ilk başladığı yıllarda uzun süre modellik yapmıştır. İbrahim Çelikkol aslında ilk olarak basketbol oynamıl ve Genç Milli Basketbol takımına kadar yükselmiştir. Modellik yaptığı dönemde Osman Sınav’ın onu keşfetmesi ile oyunculuk dersleri almış ilk olarak Pars Narkoterör filminde rol almıştır. Yeteneği ve yakışıklılığı ile izleyiciye kendisini sevdiren İbrahim Çelikkol daha sonra ki dönemde Özgü Namal ile Merhamet dizisinde yer almış ve ülkede tanınan bir jön olmayı başarmıştır. İbrahim Çelikkol Seddülbahir 32 Saat’te Mehmet karakteri ile başrol olarak yer almıştır. İbrahim Çelikkol son olarak Siyah Beyaz Aşk dizisinde Ferhat karakterine hayat vermiş ve yine kalitesini ortaya çıkarmıştır. İbrahim Çelikkol mimar Mihre Mutlu ile evlidir.

ÖZGE GÜREL (Nilüfer)

5 şubat 1987 de İstanbul Silivri’de doğan Özge Gürel 31 yaşındadır. Beykent Üniversitesinin Ticaret Bölümü kazanmıştır. Medcezir dizisinde oynadığı ”Ada” karakteri ile ünlenmiştir Kiraz Mevsim dizisinde Öykü Gürel karakteri ile dünyaya açılmıştır Dolunay dizisi Nazlı olarak yer almış ve büyük beğeni toplamıştır. Yıldızlar Şahidim dizisinde başrol olarak yer alsa da büyük hüsran yaşamıştır.

ÖYKÜ KARAYEL (Yağmur)

20 Ağustos 1990 da İstanbul’da dünyada gelen Türkiye’nin en güzel ve en yetenekli kadınlarından Öykü Karayel 28 yaşındadır. Şarkıcı Can Bonomo ile 2018’de harika bir düğünle dünya evine girmiştir. Çok bilinmez ama bu güzellikten bir tane daha var zira Öykü Karayel’in ikiz kardeşi vardır İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü mezunudur. Kuzey Güney adlı televizyon dizisinde Cemre rolü ile televizyona geçmiş ve tiyatro yaptığı yıllarda aldığı gelecek vadeden genç yetenek ödülünün hakkını vermiştir. Daha sonra Kara Para Aşk dizisi İpek karakteri ile sonradan kadroya dahil olmuştur.

Son olarak Kalp Atışı dizisinde Eylül karakterine hayat vermiş ve artık Türkiye’nin en çok sevilen kadın başrol oyuncuları arasında yer almıştır. Son olarak Kalp Atışı dizisinde Eylül karakterine hayat vermiş ve artık Türkiye’nin en çok sevilen kadın başrol oyuncuları arasında yer almıştır. Muhteşem Yüzyıl Kösem da Dilruba Sultan’ı oynaması ile dünyada tanınan bir isim haline gelmeyi başarmıştır.

ZAFER ALGÖZ (Yüksel Amir)

Zafer Algöz son dönemde çokça sinemada yer almıştır. Özellikle Cem Yılmaz’ın vazgeçemediği oyunculardandır. ‘Pek Yakında’, ‘Ali Baba ve 7 Cüceler’, ‘Arif v 216’ son dönemde yer aldığı önemli filmlerdir. Son olarak ise Bir Deli Sevda dizisinde yer almıştır. 2007 yılında Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Yalçın Yıldız karakterine hayat vermiş ve ünlenmiştir.

MUHTEŞEM İKİLİ KONUSU

Biri Anadolu diğeri Avrupa Yakasının en iddialı Organize Şube komiseri olan herkesin soyadı ile hitap ettiği Mert Barca ile Mustafa Kerim Can, teşkilatta bilinen adı ile MKC bir uyuşturucu operasyonu için bir araya gelmek zorunda kalırlar. Operasyon Barca’nın cesareti, MKC’nin zekası ile başarı ile sonuçlanırken, yıllardır birbirinden uzak durmaya çalışan bu iki adam ortak bir düşman edinmiş olur. İki polis, birbirleriyle olan sorunlarını bir kenara bırakmak ve ortak düşmanlarına karşı birlikte savaşmak zorunda kalırlar. Düşmanları çok güçlü, mücadeleleri zorludur ama birbirlerine tahammül etmeleri daha zor olacaktır.

İş hayatında oldukça başarılı iki komiserden Barca, kaybettiği karısının yasını tutarken, MKC ise büyük bir aşkla bağlı olduğu ancak ayrıldığı eski karısını aklından çıkaramamıştır. Barca ve MKC, bir yandan özel hayatlarında aldıkları yaraları sarmak için çabalarken bir yandan da düşmanlarını alt etmek için beraber çalışacaklardır.

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