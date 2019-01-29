Muhteşem İkili bu akşam neden yok? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması gerekiyordu. Ancak yayınlanmayınca tüm gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. İşte Muhteşem İkili hakkında detaylar...

MUHTEŞEM İKİLİ BU AKŞAM NEDEN YOK? VAR MI?

Muhteşem İkili dizisi bu akşam yayınlanmayınca gözler yayıncı kurulaşa çevrildi. Yayın akışından anlaşıldığı kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılacağı Buket Aydın ile 40 programı nedeniyle bu akşam Muhteşem İkili yayınlanmıyor.

MUHTEŞEM İKİLİ 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?

Yayıncı kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muhteşem İkili dizisinin 11. yeni bölümü 5 Şubat Salı günü saat 19.45'te ekranlarda olacak.

MUHTEŞEM İKİLİ 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

MKC, geçirdiği ameliyat sonrası hala iyileşmemiş, bayılma ataklarıyla uğraşırken Barca onun intikamının peşine düşmüştür. Nilüfer ve Barca, yakınlaşmalarını MKC’nin öğrenmesiyle iki yabancıya dönüşmüşlerdir.

Yağmur ise, MKC’ye olanlardan sonra tekrar aile olma fikrine ısınmaya başlamıştır. MKC, Yağmur’a tekrar evlenme teklifi etmeye karar verir. Fakat, Yağmur’un şartı MKC’nin işini bırakmasıdır.

MKC’nin kafası, Barca’ nın karşılarına çıkan yeni kötü Profesör tarafından zindana kapatılmasıyla daha da karışır. Muhteşem İkili bir araya gelemeyecek kadar birbirlerine kırgınken, ancak bir araya geldiklerinde yıkabilecekleri bir kötüyle karşı karşıyadır.