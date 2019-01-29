Muhteşem İkili bu akşam neden yok? sorusu izleyiciler tarafından araştırılıyor. Dizinin yeni bölümünün bu akşam yayınlanması gerekiyordu. Ancak yayınlanmayınca tüm gözler yayıncı kuruluşa çevrildi. İşte Muhteşem İkili hakkında detaylar...
MUHTEŞEM İKİLİ BU AKŞAM NEDEN YOK? VAR MI?
Muhteşem İkili dizisi bu akşam yayınlanmayınca gözler yayıncı kurulaşa çevrildi. Yayın akışından anlaşıldığı kadarıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ın katılacağı Buket Aydın ile 40 programı nedeniyle bu akşam Muhteşem İkili yayınlanmıyor.
MUHTEŞEM İKİLİ 11. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN?
Yayıncı kuruluşun resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Muhteşem İkili dizisinin 11. yeni bölümü 5 Şubat Salı günü saat 19.45'te ekranlarda olacak.
MUHTEŞEM İKİLİ 10. SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
MKC, geçirdiği ameliyat sonrası hala iyileşmemiş, bayılma ataklarıyla uğraşırken Barca onun intikamının peşine düşmüştür. Nilüfer ve Barca, yakınlaşmalarını MKC’nin öğrenmesiyle iki yabancıya dönüşmüşlerdir.
Yağmur ise, MKC’ye olanlardan sonra tekrar aile olma fikrine ısınmaya başlamıştır. MKC, Yağmur’a tekrar evlenme teklifi etmeye karar verir. Fakat, Yağmur’un şartı MKC’nin işini bırakmasıdır.
MKC’nin kafası, Barca’ nın karşılarına çıkan yeni kötü Profesör tarafından zindana kapatılmasıyla daha da karışır. Muhteşem İkili bir araya gelemeyecek kadar birbirlerine kırgınken, ancak bir araya geldiklerinde yıkabilecekleri bir kötüyle karşı karşıyadır.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.