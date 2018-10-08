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Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Salı günü 14:00'te geldim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik dedim. Bundan sonra Ali Koç kulübü iyi yönetsin, biz de yardımcı oluruz dedim.