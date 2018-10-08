Fenerbahçe'de başkan Ali Koç'un göreve gelmesinin ardından görevine son verdiği altyapı koordinatörü Müjdat Yetkiner açıklamalarda bulundu
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Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcularından olan ve Aziz Yıldırım döneminde kulüpte altyapı sorumlusu olarak görev yapan Müjdat Yetkiner, görevine son verilmesiyle ilgili konuştu.
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Beyaz TV'ye açıklamalar yapan Müjdat Yetkiner'in sözleri şöyle:
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"Bir dedikoduyla Fenerbahçe Kulübü'nden uzaklaştırıldık. Beni kimse Fenerbahçe kulübünden tasfiye edemez.
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Son kongrede Aziz Yıldırım ile yola çıktım ve Yıldırım ile beraber kaybettik. Ben, Aziz Yıldırım'ı satmadım, satamazdım. Benim liderimdi. Benim inandığım bir liderdi.
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Ali Koç beni aradı. Kongre bitmişti ve Pazartesi günü ben kulübe gelmedim. Salı günü 14:00'te geldim. Randevu talep ettim başkandan. Ben bıraktım, biz kaybettik dedim. Bundan sonra Ali Koç kulübü iyi yönetsin, biz de yardımcı oluruz dedim.
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Ben altyapı koordinatörü ve scout direktörüydüm Fenerbahçe'de. Ali Koç'a küfür ediyormuşum. Ben, Ali Koç'a küfür etmedim. Etsem zaten ettim derim.
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Beni bilirler. Kralından korkmam. Beni kimse tarihten silemez. Şimdi de Volkan'ı tarihten silmek istiyorlar. Kimse bizi silemez.
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Aykut Kocaman'ın ekibi neden gönderildi bilemem. Ali Koç tasarrufta bulunmuştur, beni ilgilendirmez. Bu kulüpte 4 sene altyapı koordinatörlüğünü yaptım.
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Comolli'nin sözleşme yaptığı tüm futbolcuların amirliğini ben yaptım. Biz konuşmuyorsak Fenerbahçe'ye ve Ali Koç'a zarar vermemek içindir.
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Bizler kenara atılacak adamlar değiliz. Ali Koç'un yanındaki adamlar delikanlıysa, ona Müjdat Yetkiner küfür etti diyenler karşıma çıksın.
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Saffet, ben, Kemalettin kahve içiyorduk. Kemalettin ve Safet ile futbol okulu seçmelerini izliyorduk. Maçı izledikten sonra Ali Koç beni aradı. Bana küfür ediyorsun dedi. Ali Koç'a küfür ediyormuşum ben. Ben Ali Koç'a küfür etmedim. Etmem, edemem. Koç ailesine hayatta küfür edemem."
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