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Mükellefler Kovid-19 sürecinde vergi işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirdi

Mükellefler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde vergi dairelerine gitmek yerine elektronik ortamda işlem yapmayı tercih ederken, Gelir İdaresi Başkanlığının (GİB) İnteraktif Vergi Dairesi'nde yapılan işlem sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat artarak 12.5 milyona ulaştı

Mükellefler Kovid-19 sürecinde vergi işlemlerini elektronik ortamda gerçekleştirdi
AA

Gelir İdaresi Başkanlığının İnteraktif Vergi Dairesi uygulamasında yapılan işlem sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre 3 kat artarak 12,5 milyonu buldu. Kovid-19 salgınıyla mücadeleye destek olmak amacıyla çok sayıda vergi türünde tutarı 50 bin liraya kadar olan işlemlerin İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden kredi kartlarıyla ödenmesi sağlanırken, sanal POS uygulaması ile 2020 yılında 18 milyon 218 bin 707 işlem yapıldı

Salgınla mücadele döneminde GİB teknolojik altyapısını devreye soktu.

Başkanlık, mükelleflerin vergisel yükümlülüklerini elektronik ortamda gerçekleştirmeleri için gereken tedbirleri aldı. İnteraktif Vergi Dairesi yanında vergi dairelerinde fiziki temasın önüne geçen GİB mobil, Hazır Beyan Sistemi gibi diğer uygulamalar da Kovid-19'la mücadele sürecinde önem kazandı.

Bu dönemde Başkanlığın sunduğu tüm hizmetlerden 7 gün 24 saat elektronik ortamda yararlanılmasını sağlayan İnteraktif Vergi Dairesi'nin kullanımında önemli ölçüde artış görüldü.

Uygulamayla, beyanname, bildirim, yazı, dilekçe, tutanak, rapor ve diğer belgelerin elektronik ortamda verilebilmesi ve bu belgelere ilişkin yapılan işlemlerin sonuçlarının ilgililerine elektronik ortamda gösterilmesi sağlanıyor. 2018 yılında 50 hizmetle devreye alınan İnteraktif Vergi Dairesi'ne Kovid-19 sürecinde yeni hizmetler de eklendi. Bu kapsamda artık yabancılar için potansiyel vergi kimlik numarası alma, elektronik serbest meslek makbuzu başvuru talebi, elektronik fatura uygulaması başvuru talebi, e-fatura kesinti bildirimi talep dilekçesi gibi çok sayıda hizmet sisteme ilave edildi. Sistem bugün 200 civarında işlem için hizmet veriyor.

SANAL POS UYGULAMASIYLA 2020'DE 18 MİLYONU AŞKIN İŞLEM YAPILDI

İnteraktif Vergi Dairesi'nin mobil uygulamasında da geçen yıl 15 hizmet vatandaşların kullanımına sunuldu.

Özellikle kamuya olan borçların yapılandırılması sürecinde başvuru, takip ve ödeme aşamalarının İnteraktif Vergi Dairesi aracılığıyla geçekleştirilmesi sağlanarak vergi dairesinde oluşacak yoğunluğun önüne geçildi.

Başkanlık verilerine göre, İnteraktif Vergi Dairesi'nde yapılan işlem sayısı 2019 yılında 2 milyon 969 bin 557 iken geçen yıl 3 kat artarak 12 milyon 495 bin 274 oldu.

İnteraktif Vergi Dairesi'nin mobil kullanıcı sayısı da 2019'da 785 bin 636 iken geçen yıl 1 milyon 667 bin 745'e yükseldi.

Öte yandan, Kovid-19 ile mücadeleye destek olmak amacıyla çok sayıda vergi türünde 50 bin liraya kadar olan tutarların İnteraktif Vergi Dairesi uygulaması üzerinden anlaşmalı bankaların kredi kartlarıyla ödenebilmesi de sağlandı. Buna göre GİB'in internet sitesi üzerinden sanal POS uygulamasıyla 2020 yılında 18 milyon 218 bin 707 işlem yapıldı.

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