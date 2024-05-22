'Mülakatlarda akraba kayırma' iddiası: Valilikten açıklama

Antalya Valiliği Yatırım İzleme Koordinasyon Başkanlığı tarafından geçen yıl 21 Ağustos'ta 2023/719647 ihale kayıt numarasıyla 30 personel işe alındı.

18 personelin liyakata göre değil de işe alım sürecini yönetenlerin yakınları olduğunu öne süren kimliği açıklanmayan kişi, durumu CİMER'e bildirdi.

"BİRİ TEYZESİNİN KIZINI, DİĞERİ DE KIZINI İŞE ALDI" (3'üncü Strateji Müdürü E.İ.) Yatırım İzleme Müdürlüğü'nü vekaleten yürüten N.P.İ'nin, alınacak personeli seçmek için mülakata katıldığı bilgisinin de yer aldığı dilekçede, "Mülakata bizzat katılarak kendi öz teyzesinin kızı B.D.'yi işe başlatmasının etik olup olmadığının değerlendirilmesi, B.D'nin N.P.İ'nin yanında işe başlatılıp başlatılmadığının araştırılması, 3'üncü Strateji Müdürü E.İ.'nin kendi kızı B.A.'yı işe aldığı ve kızını da kendi müdürlüğünde göreve başlattığı bilinmekte olup, ayrıca kurumun güvenlik giriş kamera kayıtlarından da görüleceği üzere işe gelip gitmediklerinin araştırılmasına" ifadeleri yer aldı. REKLAM