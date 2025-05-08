Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Magazin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Televizyon
        Dünyadan
        HT Kulup
        Röportajlar
        Müzik
        Objektife Takılanlar
        Tüm Haberler
        Haberler Magazin Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu: Levent Can - Magazin haberleri

        Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu

        Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Adile Naşit'in hayatını anlatan 'Adile' filminde, Münir Özkul'a Levent Can hayat verecek

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 08.05.2025 - 09:30 Güncelleme: 08.05.2025 - 10:17
        ABONE OL
        ABONE OL
        Münir Özkul'u canlandıracak isim belli oldu
        ABONE OL
        Google-ABONE OL

        Adile Naşit'in hayatını konu edinecek filmin çekimleri için hazırlıklar sürüyor.

        Yapımcılığını BKM'nin, yönetmenliğini Çağan Irmak'ın üstlendiği filmde, Adile Naşit'e Berlinale Gümüş Ayı ödüllü oyuncu Meltem Kaptan hayat verecek.

        Meltem Kaptan

        Film, sadece Adile Naşit’in hikayesini anlatmakla kalmayacak, aynı zamanda dönemin efsanevi figürlerine de saygı duruşunda bulunacak.

        REKLAM

        Levent Can

        Filmde efsane oyuncu Münir Özkul'u canlandıracak isim de belli oldu. Bu rolü Levent Can üstlendi. Levent Can rolle ilgili; "Bu kadar büyük bir ustayı canlandırmak fikri açıkçası bana başta çok korkutucu gelmişti. Ama senaryoyu okuyunca ve hikâyeyi çok sevince Münir Özkul olma yolculuğum başladı. Şimdi bu deneyim bana büyük bir heyecan veriyor" ifadelerini kullandı.

        Seda Bakan - Müjde Ar

        'Adile' filminde Seda Bakan ise Müjde Ar'ı oynayacak.

        'ANNE' ROLLERİYLE HAFIZALARA KAZINDI

        1930'da tiyatrocu çift Naşit Özcan ile Amelya Hanım'ın kızları olarak dünyaya gelen Adile Naşit, erken kariyer döneminde birçok tiyatro oyunu için sahneye çıktı.

        Başta Arzu Film yapımları olarak Yeşilçam sinemasında 'Anne' rolleriyle hafızalara kazınan Adile Naşit'in fenomenleştirdiği karakterlerden biri de 'Hababam Sınıfı' serisindeki 'Hafize Ana' idi.

        1980'li yıllarda TRT'de yayınlanan 'Adile Naşit Uykudan Önce Masallar' adlı programla çocukların da büyük hayranlık duyduğu Adile Naşit, 1987'de, henüz 57 yaşındayken kalın bağırsak kanseri nedeniyle hayatını kaybetti.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Münir Özkul
        #Adile Naşit
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Mattia Ahmet'in katilleri 2. kez hakim karşısında
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Resmi Gazete'de yayımlandı: AVM'ler hakkında yeni karar
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Bahar'ın katili cinayetten 3 gün önce keşif yapmış!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Muslera'da ayrılık zamanı!
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        Pakistan: Hindistan'ın 12 drone'unu düşürdük
        "Karakteri beğendim"
        "Karakteri beğendim"
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Havalar ısındı! KKKA hastalığı riski artıyor
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar şifresini açıkladı!
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        "Önemli bir ticaret anlaşma olacak"
        Şampiyon iskelet!
        Şampiyon iskelet!
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Erken emeklilik hakkı kısıtlandı mı?
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Boğazları kesilerek öldürülen 2 kardeşin cinayet zanlısı yakalandı
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        Karatepe Aslantaş yazıtları UNESCO'da!
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        İşte İsveçlilerin mutluluk formülü: Lagom
        Finale son bilet PSG'nin!
        Finale son bilet PSG'nin!
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        "Çocuk istismarı içeren on binlerce video bulundu"
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Esnemek neden bulaşıcıdır?
        Tekfen'de yeni dönem
        Tekfen'de yeni dönem
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        İlk lokmayla gelen tehlike: Bu sendroma dikkat!
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi
        Gülaylar Altın'ın sahibi iki kez ifade verdi