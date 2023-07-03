Araç trafiğinin, yüksek miktarda milli park sınırlarının içerisinde devam ettiğini ve araç çarpmasıyla birçok korunan canlı türünün yok olduğunu belirten Avukat Barış Yıldırım, "Burada saptanmış 2 bin üzerinde endemik bitki türü var. Bu bitki türleri Avrupa'nın herhangi bir ülkesindeki sayıdan çok daha fazla ve dolayısıyla buranın UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ne alınması gerekiyorken insan baskısının kontrol altına alınmaması ekosistemi yoğun şekilde etkiliyor" ifadelerini kullandı.