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Munzur Dağları'nın mevsimlik atları

AA

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde köylüler, kışın ağıllarda baktıkları atları ilkbaharda Munzur dağlarının yüksek kesimlerine bırakıyor

Munzur Dağlarını atlar kapladı

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde, kışın ahırlarda tutulup ilkbaharda doğaya salınan atlar ilgi görüyor.

AA'da yer alan habere göre, ilçeye bağlı köy ve yaylalarda küçükbaş hayvan yetiştiriciliği ile uğraşanlar, köyden yaylaya göç ederken ya da yayladan yük getirirken kullandıkları atları kış boyunca ahırlarda besleyip ilkbaharda karların erimesiyle birlikte doğaya salıyor.

Uzun süre doğada özgürce dolaşıp beslenen ve geceleri de doğada geçiren atlar, vatandaşların yaylaya göç edeceği haziran ayında yaylaya yük taşımak için kullanılıyor.

Atlar yaz boyunca yaylalara göç esnasında erzak taşımada ya da yayladan köye peynir getirmede kullanılıyor. Göç öncesi Munzur dağlarının yeşil düzlüklerinde gruplar halinde gezen ve aralarında yılkıların da olduğu atlar, görenlerin dikkatini çekiyor. At sahiplerinden Efrail San, her yıl yaylaya çıkmadan önce atları Munzur dağlarına bıraktıklarını söyledi.

Doğaya bırakılan atların daha iyi beslendiğini ve güçlendiğini belirten San, "Atlarımıza kışın ağıllarda bakıyoruz, daha çok saman ile beslediğimiz için zayıf düşüyorlar. Bizler de ilkbaharla atlarımızı yaylalara salıyoruz. Hem özgürce hareket edip taze ot yiyorlar hem de yem tasarrufu yapıyoruz" dedi. 

Haziran ayının ilk haftasıyla atları kullanıp yaylaya çıkacaklarını anlatan Efrail San, şunları kaydetti:

"Atlar biz yaylacılar için çok önemli. Munzur dağlarının her yerine araçla gitmek mümkün olmuyor. Bu yüzden yaylacılar olarak 2 ya da 3 at besleriz. Yaylaya çıkışta unumuzu, yatağımızı, çadırımızı atlara yükleriz. Yaz aylarında da koyunlardan sağdığımız sütle yaptığımız peyniri atlarla dağdan köye indirir, satarız".

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