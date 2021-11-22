Fotoğraf çekimlerinde nostaljik aksesuarlardan faydalandıklarını belirten Günay, "Bavul, keman, kaval ve ney gibi aksesuarları kullanarak sonbahar renkleri ile güzel manzara oluşturan şelaleyi fotoğraflıyoruz. Buraya daha çok gelin ve damatlar fotoğraf çekimine geliyor. Fotoğraf karelerimizde gelin ve damatlar da yer alıyor" dedi.