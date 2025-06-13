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        Haberler Magazin Murat Arkın'dan, Mehmet Uğur çağrısı - Magazin haberleri

        Murat Arkın'dan, Mehmet Uğur çağrısı

        Türk Sineması'nın efsane ismi Cüneyt Arkın'ın kendisi gibi oyuncu olan Murat Arkın, sağlık sorunlarıyla boğuşan Yeşilçam emektarı Mehmet Uğur için çağrıda bulundu

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.06.2025 - 11:41 Güncelleme: 13.06.2025 - 11:41
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        Türk sinemasının pek çok filminde yan rollerle izleyici karşısına çıkan Mehmet Uğur'dan geçtiğimiz günlerde üzücü bir haber gelmişti. Uğur'un kalp ve bacak damalarındaki tıkanma nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü öğrenilmişti.

        Cüneyt Arkın ile pek çok filmde rol alan Yeşilçam'ın emektar ismi için Murat Arkın, bir paylaşımda bulundu.

        Murat Arkın

        Murat Arkın, şunları söyledi: Dostlar, bir süredir Yesilçam emektarı, aynı zamanda babamın yakın dostu, onların tabiri ile 'Kavgacılar tayfası'ndan tanıdığımız, asıl mesleği cambazlık olan, yetenekleri sayesinde Türk Sineması'nda yerini almış Mehmet Uğur ağabeyimiz bazı rahatsızlıklarla boğuşuyor. "Yeşilçam emektarından üzücü haber" başlığı altında haberler yayımlandı, belki okumuşsunuzdur. Mehmet ağabeyimizin kızları; Çiçek ile Gülçin hanımla görüştüm. Alanya'dan İstanbul'a getirilen ağabeyimiz bir süre hastanede kaldı. Masrafların oldukça yüksek olmasından dolayı çıkışını yapmak zorunda kaldık.

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        Şu an valilikten resmi izin için gerekli adımları atıyoruz. Ancak Mehmet ağabeyimizin bekleyecek zamanı olmadığından yine yardımını eksik etmeyen doktorlarımız sayesinde kendisini Haseki Hastanesi'nde dün muayene ettirip işlemlerini başlatabildik. Pazartesi - salı ilk ameliyatı yapılması planlanıyor. Daha sonra kardiyoloji ve diğer bölümler devreye girecek. Eminim birçoğunuz benim gibi Yeşilçam aşığısınız.

        Bu insanlar yüzlerce filmde sadece karın tokluğuna çalıştılar. Zamanında hastanede ziyaret etmek durumunda kaldığım diğer ağabeylerim gibi Mehmet ağabeyim de bir röportajında aynı şeyi dile getirmiş. "Cüneyt Arkın, bizim arkadaşları koruyan bir jöndü ve her konuşmasında da; 'Ben bunların sayesinde buralara geldim. Cüneyt Arkın oldum' derdi. Film teklifi geldiğinde onlar yoksa ben de yokum derdi" demiş. Filmlerde hep kötü adam olarak tanıdığız bu insanların yüreği işte böylesine vefalı.

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        Şimdi sıra bizde. Birçoğumuzun ismini dahi bilmeden filmlerini yüzlerce izlediğimiz bu insanların yanında olma vakti. Ben gelişmelerden sizleri haberdar edeceğim. Belki birlikte ziyaretine gider, set hikâyelerini dinleriz. Sağlık Bakanlığı'mıza, İstanbul Çapa ve Sultangazi Haseki Hastanesi doktorlarımız ve çalışanlarına teşekkür ederim.

        Mehmet Uğur, geçtiğimiz yıl Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri kapsamında Türker İnanoğlu Vefa Ödülü'nü İhsan Gedik ile birlikte almıştı.

        Mehmet Uğur; "Malkoçoğlu, Kara Murat filmleri ve diğer yapımlar derken, biz Türker İnanoğlu ile neredeyse her gün yan yanaydık. Üzerimizde emeği çok. Bize hep kol kanat gerdi. Ona her gün dua ediyorum" diyerek, duygularını dile getirmişti.

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        #Murat Arkın
        #Mehmet Uğur
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