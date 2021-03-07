SUSKUNLUĞUNU BOZDU

Sessizliğini bozan Murat Balcı, sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklama yaptı.

Son olarak final yapan 'Sol Yanım' adlı dizide bir spor eğitmenini canlandıran oyuncu, şu ifadeleri kullandı:

İki gündür olan biteni şaşkınlık içinde ve çoğu zaman da dehşete kapılarak izliyorum. 'Sessiz kalırsan hemen geçer' dediler ama gitgide daha büyüyen ve benim içim manasızca can sıkan bir mevzuya dönüştüğü için bu yazıyı yazmak ihtiyacı hissettim.

Bu kötücüllüğü görmek gerçekten içimi çok acıtıyor ve en kötüsü hangisi hala karar veremiyorum; Yalan haber yapmak mı, yapılan bir yalan haber üzerinden habere maruz kalanlara, insan haklarına zarar verecek şekilde saldırmak mı, yoksa tüm bunları yaparken yaptıklarının sonuçlarının farkında bile olamayacak kadar kötü olmaya alışmış ve uyuşmuş olarak bunu hayat biçimi haline getirip yaşamak mı...

Her şeye rağmen benim hala inandığım ve tüm benliğimle savunduğum tek bir şey var; hepimizi sevgi kurtaracak. Dünyayı sevgi kurtaracak...