Murat Başaran: Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar var
Şarkıcı Murat Başaran, "Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar var. Şarkılarımla gündeme gelmeyi tercih ediyorum" dedi
Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Murat Başaran, KKTC'de sahne aldı. Sahne sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan şarkıcı, gazetecilerin, "Sizi hiç başka sanatçılarla polemik yaşarken görmüyoruz. Bu bir tercih meselesi mi?” sorusuna şöyle yanıt verdi: Kendime hep uzun vadeli yatırımlar yaptım. Sektörde daha yeniyken, o zamanlar bana, 'Şuna şunu söyle, buna bunu söyle' diyorlardı. Ben de 'Beğendiğim bir sanatçıya neden onu söyleyeyim?' diyordum. Hâl ve hareketini beğenmediğim sanatçılar da var. Gündeme gelmek için absürt şeyler yapanlar da var. Bunları çok tercih etmiyorum. Ailemle, bestelerimle ve şarkılarımla gündeme gelmeyi daha çok tercih ediyorum.
Murat Başaran, R&B ve rap şarkıcılarını da eleştirdi. Şarkıların örf ve adetlerden uzak olduğunu söyleyen Başaran, "R&B ve rap şarkılarına bakıyorum, o kadar şey sözler var ki. ‘Kızı attım, bilmem ne yaptım’ diye. Onun da kız kardeşi var. Bu şarkıları yazarken düşüneceksin. Bizim örf ve adetlerimize uygun bir şekilde şarkı yapmak gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.
50'nci yaşına giren şarkıcı, iki pasta birden kesti. Bir pastayı doğum günü olan küçük bir hayranıyla kesen Murat Başaran, diğer pastayı eşi Ayten Öztürk ile birlikte kesti.
Normalde doğum gününün 26 Temmuz olduğunu ifade eden şarkıcı; “Rahmetli annemin ölüm yıldönümüyle çakıştığı için eşim Ayten de kutlamak istemedi. 'Araya gün koyalım' dedik bugün yaptık. Aslında yarın kutlamayı düşünüyordum bana sürpriz oldu. Bugün arkadaşımın kızının da doğum günüydü. Birlikte kutladık" dedi.