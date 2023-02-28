Murat Boz'dan anlamlı hareket

Murat Boz, daha sonra sözlerini 'Umudun Yanında' her güne yeni umutlarla başlamamız gereken, kalabalıklaştıkça güçlendiğimiz zor günlerden geçiyoruz. Bu doğum günümde afetzede öğrencilerimizin eğitimine umut olmak için TEV’de başlattığım destek kampanyama tüm dostlarımı ve sevenlerimi davet ediyorum" ifadelerini kullandı.